Les chefs d’entreprise ne devraient pas être exemptés des règles de quarantaine de Covid “Une règle pour eux!” | Royaume-Uni | Nouvelles

Les lecteurs ont voté dans notre sondage pour savoir si les magnats étrangers devraient être exemptés des règles de quarantaine à leur arrivée en Angleterre si leur voyage est susceptible de présenter un avantage économique important pour le Royaume-Uni. Quelque 86 pour cent des répondants ont dit non, tandis que seulement 14 pour cent ont dit oui.

Commentant ce site Web, un lecteur fulminait : « Il y a une règle pour eux et une pour nous.

Un autre a déclaré: “Pourquoi devrais-je mettre en quarantaine après mon retour du Portugal (qui ont des règles plus strictes que nous) si les hommes d’affaires ne le font pas?”

Un troisième fustige : “Pas de quarantaine pour les chefs d’entreprise ! Le message est qu’ils peuvent propager la maladie et que la vie de leurs victimes vaut moins.”

Un autre a écrit : “Je suis un chef d’entreprise et je traite tout le monde de la même manière.”

Un cinquième a commenté : « Aucune exception pour personne, si cela s’applique à l’un, cela s’applique à tous.

Mais un autre chef d’entreprise a soutenu l’exemption de quarantaine, commentant: “Les affaires maintenant pour créer des emplois alors que nous sortons de COVID, alors oui!”

Notre sondage intervient après que le gouvernement a annoncé que les dirigeants d’entreprises prévoyant de se rendre en Angleterre pour effectuer un “investissement financier dans une entreprise basée au Royaume-Uni” ou pour “créer une nouvelle entreprise au Royaume-Uni” seront exemptés des règles de quarantaine.

Le Department for Business a déclaré: “Cette exemption est conçue pour permettre une activité qui crée et préserve des emplois et des investissements au Royaume-Uni, tout en prenant des mesures pour garantir que les risques pour la santé publique sont minimisés.”

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a critiqué cette décision.

Mme Rayner a déclaré: “Ce sont les travailleurs les moins bien payés qui ont permis à notre pays de traverser cette crise, risquant leur vie en première ligne.

“C’est une gifle offensive pour eux et montre les vraies couleurs de ce gouvernement.

“Encore une fois, c’est une règle pour ceux qui sont au sommet et une autre pour tous les autres.

“Cela tourne en dérision les sacrifices du peuple britannique pendant cette pandémie et ce double standard est une insulte aux travailleurs de première ligne dont le peuple britannique sera à juste titre dégoûté.”

Express.co.uk a interrogé 1 566 personnes du 1er au 2 juillet.