« Les chefs d’équipe sont sur le terrain »

05/07/21 à 21:36 CEST

L’entraîneur espagnol, Luis Enrique Martinez, s’est à nouveau montré sans filtre lors de la conférence de presse précédant la demi-finale contre l’Italie et a fait l’éloge de ses joueurs, qu’il a définis comme « Les dirigeants & rdquor; de l’équipe par « Soyez ceux qui font le plus dur : jouer & rdquor;. L’Asturien ne pense qu’à son équipe, à ses joueurs et à l’atteinte de l’objectif : la finale. « L’objectif est très attractif et nous devons être à cent pour cent & rdquor;, a-t-il déclaré, pour ajouter que, bien qu’il ne soit pas “un expert de la sélection & rdquor ;, il attend le meilleur de ses joueurs :” J’espère qu’il est à la hauteur et qu’on pourra donner de la joie aux fans & rdquor ;.

« Être en demi-finale est une bonne nouvelle pour les joueurs. Nous ne sommes pas une sélection d’experts, mais nous devons évaluer ce qui a été fait & rdquor;dit Luis Enrique. À son avis, « contre l’Italie, les joueurs ont une grande opportunité de pouvoir jouer une finale et l’objectif est très attrayant et nous devons être à cent pour cent & rdquor ;.

Les protagonistes

En cas d’atteinte de la finale, Luis Enrique a assuré que ce ne serait pas son triomphe bien qu’il soit un leader : « C’est évident, je l’ai toujours dit, mais je suis hors du terrain. Les dirigeants sont à l’intérieur. La chose difficile est ce que les joueurs font, marquent des buts, donnent des passes décisives, couvrent, courent & mldr; Si nous apparaissons en finale, le mérite leur appartiendra & rdquor ;.

Du rival, l’entraîneur a commenté que “Il aime aussi avoir la possession du ballon, comme nous. Ce sera la première bataille à gagner. Ils peuvent aussi jouer sans ballon, mais ils sont plus à l’aise avec, comme nous, qui le voulons toujours. Mais il faut s’adapter aux circonstances & rdquor ;.

Luis Enrique vous ne pensez pas que votre groupe a « faim » de gagner. À son avis, il a vu « un groupe qui, quand il s’agit, le fait avec enthousiasme et désir de gagner une place dans l’équipe. C’est une bonne attitude. Ce que nous essayons de promouvoir, c’est de valoriser les vertus des joueurs et de contrer les défauts, en plus de générer la meilleure atmosphère & rdquor ;.

Nudge de l’Amérique 1994

L’entraîneur s’est souvenu du coude qu’il lui a donné Mauro Tassotti à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis et Luis Enrique a rappelé qu’il y a longtemps, il a tourné la page. Pour lui, il n’y a pas de revanche contre l’Italie pour ce fait. « Il n’y a pas de compte en souffrance. Cela fait de nombreuses années. Je pense même que mon nez allait mieux après le & mldr; coude; J’ai parlé avec Mauro plusieurs fois et c’est une personne honnête et bonne. Faites partie du passé, de l’histoire du football & rdquor ;.