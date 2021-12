Les chefs déroutent les Steelers 36-10 pour remporter l’AFC West

Patrick Mahomes a lancé pour 258 verges et trois touchés, Byron Pringle a capté deux des passes de touché et les Chiefs de Kansas City ont battu les Steelers de Pittsburgh 36-10 dimanche pour décrocher leur sixième titre consécutif de l’AFC West.

Les Chiefs (11-4) sont restés un match devant le Tennessee pour la première place de l’AFC avec leur huitième victoire consécutive. Cela leur donnerait le seul laissez-passer au premier tour de la conférence et l’avantage du terrain tout au long des éliminatoires de l’AFC.

Clyde Edwards-Helaire a réussi un touché pour Kansas City avant de partir au début de la seconde moitié avec une blessure à la clavicule. Darrel Williams et Derrick Gore ont porté la charge le reste du chemin, Williams parcourant 55 verges et Gore ajoutant 43 verges au sol et trois attrapés pour 61 verges.

Pendant ce temps, les Steelers sont devenus la première équipe de l’histoire de la NFL à accuser un retard d’au moins 23 points à la mi-temps lors de trois matchs consécutifs sur la route, et ils n’ont pas réussi à marquer de touché au cours de la première moitié de cinq matchs consécutifs pour la première fois depuis 1940.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Déjà dans la bulle des séries éliminatoires, Pittsburgh (7-7-1) a encore reculé derrière les Bengals (9-6) dans l’AFC Nord.

Ben Roethlisberger a lancé pour 159 verges avec un touché à la fin du quatrième quart pour Pittsburgh, en plus d’une interception et d’une perte d’un échappé. Najee Harris a ajouté 93 verges au sol, mais la majeure partie est venue avec le match hors de portée.

Les Chiefs ont été écrasés par une épidémie de COVID-19 au début de la semaine, mais ils ont réussi à faire dégager Tyreek Hill et plusieurs autres joueurs à temps pour le coup d’envoi. Il leur manquait toujours l’ailier rapproché du Pro Bowl Travis Kelce et deux autres partants, après que le trio n’ait pas pu tester les protocoles dimanche matin.

Cela n’avait pas d’importance.

Après avoir vu les Chargers perdre improbablement contre les Texans plus tôt dimanche, les Chiefs – qui ont commencé la saison 3-4 – savaient qu’ils n’avaient qu’à battre Pittsburgh de manière incohérente et offensive pour remporter un autre titre de division.

Ils ont rendu les choses faciles des deux côtés du ballon.

Les Chiefs ont parcouru 73 verges lors de leur première possession avec Edwards-Helaire rebondissant sur Robert Spillane pour le touché. Pringle a marqué son premier touché après que Roethlisberger a été éliminé sur un scintillement aux puces. Mecole Hardman a également réussi un touché de Mahomes, et le botteur de remplacement Elliott Fry a marqué un panier de 44 verges pour une avance de 23-0 à la mi-temps.

Les Steelers à ce moment-là ? Deux bottés de dégagement, un pick, un revirement sur downs, un field goal raté en fin de mi-temps.

Ils ont commencé la seconde mi-temps en regardant Diontae Johnson tâtonner également le ballon. Les Chiefs ont marqué un autre touché lorsque Mahomes a trouvé Pringle à l’arrière de la zone des buts, mettant le match à l’écart au milieu du troisième quart.

BLESSURES

Chefs : Edwards-Helaire est parti après deux courses pour commencer la deuxième mi-temps. … FS Tyrann Mathieu est parti au quatrième quart avec une blessure au quad. Il avait été entravé alors qu’il couvrait plus tôt au troisième quart.

CAS DE COVID-19

Les chefs LB Nick Bolton et RT Lucas Niang ont été activés à partir de la liste COVID-19 avec Kelce samedi dans l’espoir qu’ils testeraient hors protocole d’ici le coup d’envoi ; aucun ne l’a fait. Fry a géré les tâches de coup de pied avec Harrison Butker dans le protocole, et Johnny Townsend s’est occupé des tâches de barque pour son frère, Tommy Townsend, qui a également été testé positif.

Il manquait aux Steelers LB Devin Bush et quatre autres sauvegardes pour des tests COVID-19 positifs.

SUIVANT

Les Steelers rentrent chez eux pour affronter Cleveland lundi soir prochain.

Les chefs se rendent à Cincinnati dimanche.