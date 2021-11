Les chefs religieux indonésiens déclarent la crypto illégale pour les musulmans : rapport

Il est interdit aux musulmans d’utiliser la crypto, a déclaré le conseil indonésien des chefs religieux, a rapporté Bloomberg jeudi.

La crypto est interdite en raison des éléments d’incertitude et de paris, a annoncé l’autorité indonésienne sur le respect de la charia, le Conseil national des oulémas (MUI), à l’issue d’une audience. Asrorun Niam Soleh, responsable des décrets religieux, a ajouté qu’une crypto pourrait être échangée comme une marchandise s’il respecte la charia et démontre un avantage clair. L’Indonésie a l’une des plus grandes populations musulmanes au monde avec environ 237 millions, soit environ 12,7% du total mondial. Il a été signalé plus tôt cette année que l’Indonésie prévoyait d’imposer les bénéfices sur le commerce de crypto pour augmenter les revenus au milieu de la pandémie de COVID-19.Alors que la banque centrale du pays a déclaré que la cryptographie « n’est pas un instrument de paiement légitime » en janvier 2018, le commerce a été autorisé. dans le pays en mai.

