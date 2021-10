Les Chemical Brothers brillent de mille feux avec le soleil couchant

Avec Oasis en tête de liste des rois de la Britpop après la sortie le 2 octobre 1995 de (What’s The Story) Morning Glory ?, suivi par le single n°1, « Some Might Say », l’auteur-compositeur en chef Noel Gallagher s’est de nouveau retrouvé au sommet du classement des célibataires britanniques – mais cette fois avec l’aimable autorisation des autres Mancuniens Les frères chimiques, qui l’a engagé pour ajouter une voix au-dessus de « Setting Sun », le premier avant-goût de leur deuxième album, Creusez votre propre trou.

Ces titans des mondes de la danse et de l’indie ajoutaient au riche passé dance-rock de leur ville natale et à la scène de Madchester de la fin des années 80 et du début des années 90, comme le fer de lance de New Order et Happy Mondays, qui ont fusionné guitares et rythmes pour créer un club -hymnes rock amicaux. Avec sa dette évidente envers « Tomorrow Never Knows » des Beatles, câblé à chaud pour la génération du big beat, « Setting Sun » a une fois de plus vu les enfants indépendants et les clubbers s’unir sur la piste de danse.

Après avoir entendu la piste instrumentale, Gallagher était tellement enthousiasmé qu’il a écrit des paroles pendant la nuit, avant d’enregistrer et de mixer les résultats finaux en une seule journée avec The Chemical Brothers. Selon Chemical Brother Tom Rowlands, lorsque le single est sorti, « il a eu le plus faible nombre de passages à la radio pour un hit n ° 1 ». Quoi qu’il en soit, « Setting Sun » s’est vendu à 100 000 exemplaires au cours de sa première semaine, entrant dans le classement des singles britanniques au n ° 1, le 12 octobre 1996, où il est resté deux semaines avant de profiter de neuf semaines supplémentaires dans les charts.

C’était l’introduction parfaite pour Dig Your Own Hole, qui, en tant que premier des six albums consécutifs de Chemical Brothers au sommet des charts britanniques, a cimenté la réputation du duo en tant que marchands de beats surpuissants. La chanson n’a pas non plus fait de mal à Gallagher, qui a continué à interpréter «Setting Sun» en direct – et l’a en quelque sorte revisité pour son deuxième album solo. Prétendant avoir utilisé une partie d’une chanson inachevée d’Oasis pour sa contribution à « Setting Sun », Gallagher a finalement terminé l’original pour l’inclure dans son album de 2015, Chasing Yesterday.

Creusez votre propre trou peut être acheté ici.