Les Chemical Brothers recrutent la bienheureuse Madonna pour un remix

« Les ténèbres que vous craignez » Les frères chimiques’ dernier single, a été remixé par le DJ et producteur américain, The Blessed Madonna. Le remix rend hommage aux tonalités optimistes et joyeuses du morceau original, mais apporte une nouvelle dimension plus lourde à travers ses rythmes intenses et de grande pièce; la chanson arrive juste à temps pour le début de l’été et de la saison des festivals.

La piste continue à partir du récent remix technique du DJ/Producteur HAAi imprégné de disco. Dans une tournure intelligente, le visualiseur pour le mix de The Blessed Madonna de “The Darkness That You Fear” a également “remixé” Ruffmercy’s clip abstrait et hallucinogène pour le morceau original.

En soutien aux disquaires indépendants, The Chemical Brothers vient de sortir un vinyle exclusif de 12 pouces de « The Darkness That You Fear » pour le Record Store Day. La sortie comprend une face B avec le nouveau morceau “Work Energy Principle” qui devrait sortir en numérique en juillet. “The Darkness That You Fear” a été choisi par la BBC comme piste officielle de l’EUFA Euro 2020 de cette année, qui bat maintenant son plein.

Tout au long de l’été, The Chemical Brothers présentera leur tête d’affiche captivante et de renommée mondiale sur trois scènes emblématiques à travers le Royaume-Uni. Le duo jouera Fête des Latitudes (samedi 24 juillet), Creamfields Festival (vendredi 27 août) et TRNSMT Festival de Glasgow (dimanche 12 septembre).

En avril, les frères ont sorti une vidéo passionnante pour accompagner “The Darkness That You Fear”, leur première nouvelle musique depuis No Geography en 2019 – un disque décrit par Q comme ayant “la plasticité vertigineuse et adaptative de leur meilleur travail” et “vivement mélodique, toujours inventif » par Uncut.

Concernant la piste, Tom Rowlands des Chemical Brothers a déclaré : « ‘The Darkness That You Fear’ est un morceau de musique plein d’espoir. Lorsque nous avons trouvé la combinaison des différentes voix travaillées en fonction du flux de la musique, cela nous a rendus optimistes, comme si c’était quelque chose que nous voulions partager.

Achetez ou diffusez en streaming le remix de “The Darkness That You Fear” par The Blessed Madonna.