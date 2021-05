Les chemins de fer fournissent 10000 tonnes d’oxygène à 13 États

Les chemins de fer envisagent également d’annuler temporairement ou de prérégler certains trains de voyageurs longue distance et courte distance en tenant compte de l’évolution des conditions météorologiques.

Les chemins de fer ont réalisé la livraison de 10 000 millions de tonnes (MT) d’oxygène médical liquide (OVM) à divers États du pays par Oxygen Express lancé à la suite de la deuxième vague d’infections à Covid-19. Ces trains ont commencé les livraisons de LMO le 24 avril, en commençant par une charge de 126 MT dans le Maharashtra.

«Nous avons atteint le cap du transport de 10 000 tonnes de LMO lundi matin sur Oxygen Expresses et livré de l’oxygène à 13 États dans plus de 600 pétroliers», a déclaré lundi le président du Conseil des chemins de fer Suneet Sharma lors d’une interaction avec la presse virtuelle.

Sur ce total, 521 MT d’OVM ont été déchargés dans le Maharashtra, 2652 MT dans l’Uttar Pradesh, 431 MT au Madhya Pradesh, 1290 MT à Haryana, 564 MT à Telangana, 40 MT au Rajasthan, 361 MT au Karnataka, 200 MT à Uttarakhand, 231 MT au Tamil Nadu, 40 MT au Pendjab, 118 MT au Kerala et 3734 MT à Delhi. Jusqu’à présent, près de 160 trains Oxygen Express ont terminé leur voyage.

Les trains Oxygen Express ont livré près de 800 tonnes d’OVM chaque jour au cours des derniers jours, a déclaré Sharma, soulignant que malgré le cyclone (Tauktae), le transporteur national a fait fonctionner lundi deux Oxygen Express depuis le Gujarat pour livrer 150 tonnes d’OVM en la région de Delhi et UP. L’OVM est ramassé à Hapa et Mundra à l’ouest, et à Rourkela, Durgapur, Jamshedpur et Angul à l’est pour être livré à Uttarakhand, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Haryana, Telangana, Punjab, Kerala, Delhi et Uttar Pradesh.

Sharma a également déclaré que toutes les mesures étaient prises pour faire face au cyclone de Tauktae, les contrôles zonaux et divisionnaires surveillant la situation et la vitesse du vent dans les sections vulnérables et les restrictions de vitesse de mouvement des trains étant imposées conformément aux instructions. Les chemins de fer envisagent également d’annuler temporairement ou de prérégler certains trains de voyageurs longue distance et courte distance en tenant compte de l’évolution des conditions météorologiques.

Selon le président du Conseil des chemins de fer, les chemins de fer ont jusqu’à présent vacciné 4,32 employés lakh et ont été en contact avec les gouvernements des États pour la vaccination du personnel de la balance. La première étape était de 45 ans et plus et les travailleurs de première ligne comme le personnel médical et la police ferroviaire. L’accent est désormais mis sur les personnes âgées de 18 à 45 ans, a ajouté Sharma.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières nouvelles et mises à jour de Biz.