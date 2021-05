Les chemins de fer fournissent la charge quotidienne d’O2 la plus élevée de 1195 tonnes

Oxygen Expresses a déplacé 440 MT d’OVM des États de l’Est dans la nuit du 26 mai.

Malgré les défis posés par Covid 19 et les perturbations dans les zones touchées par le cyclone de l’est de l’Inde, les chemins de fer ont réalisé le transport journalier le plus élevé de 1195 tonnes d’oxygène médical liquide par Oxygen Expresses. Cela dépasse le sommet précédent de 1142 MT livrés le 23 mai 2021, ce qui porte le total des livraisons d’OVM à 18980 MT dans 15 États.

Ces trains avaient commencé les livraisons de LMO le 24 avril 2021 dans le Maharashtra avec une charge de 126 MT.

Selon les données officielles publiées par le transporteur national, 284 Oxygen Expresses avec 1141 pétroliers ont terminé leur voyage jusqu’à présent, apportant un soulagement à 15 États. Alors que le déchargement d’OVM à Delhi a franchi 5 000 tonnes, parmi les états du sud, l’Andhra Pradesh se distingue comme le quatrième état où la livraison d’OVM a franchi 1 000 tonnes.

Oxygen Expresses a déchargé 614 MT dans le Maharashtra, 3731 MT dans l’Uttar Pradesh, 656 MT dans le Madhya Pradesh, 5077 MT à Delhi, 1967 MT dans l’Haryana, 98 MT dans le Rajasthan, 320 MT dans l’Uttarakhand, 225 MT dans le Punjab, 38 MT dans le Jharkhand et 160 MT en Assam. Dans la partie sud de la livraison d’OVM, 380 tonnes ont été transportées au Kerala, 1312 tonnes à Telangana, 1653 tonnes au Karnataka, 1550 tonnes au Tamil Nadu et 1190 tonnes à Andhra Pradesh. Actuellement, 4 Oxygen Expresses chargés sont en circulation avec plus de 392 MT d’OVM dans 20 pétroliers.

Les opérations normales de fret des Chemins de fer restent également dynamiques au mois de mai 2021. Au cours des 26 premiers jours de mai, le chargement de fret des Chemins de fer est de 92,29 millions de tonnes, soit 43% de plus que le chargement de 64,61 MT du même mois de 2020. Les articles importants transportés en mai 2021 comprennent 97,06 tonnes de charbon, 27,14 tonnes de minerai de fer, 7,89 tonnes de céréales vivrières, 5,34 tonnes d’engrais, 6,09 tonnes d’huile minérale, 11,11 tonnes de ciment et 8,2 tonnes de clinker.

