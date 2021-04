Les chemins de fer indiens construisent des merveilles d’ingénierie moderne! De nouveaux ponts seront l’héritage du futur de l’Inde

Depuis la fermeture de l’arche au début du mois d’avril, le pont Chenab a également récemment fait la une des journaux. La construction n’a pas été facile, compte tenu du terrain.

Ce chiffre a quelques années. IR (Indian Railways) compte 147 523 ponts ferroviaires, classés sous les chapitres des ponts importants, des ponts majeurs et des ponts mineurs. Environ 700 de ces ponts sont des ponts «majeurs». Habituellement, quand nous pensons au patrimoine IR, nous pensons aux locomotives à vapeur, telles que «Express» et «Fairy Queen» de 1855, numérotées respectivement EIR-21 et EIR-22. (EIR signifie East Indian Railway.) Logés respectivement à Perambur et Rewari, les deux sont remarquablement, toujours en état de marche. Mais le patrimoine ne concerne pas seulement les locomotives (à vapeur ou non), les autocars et les wagons. Il s’agit également de bâtiments, de gares, de ponts et de tunnels et bien d’autres choses encore.

L’inventaire patrimonial d’IR comprend plusieurs ponts. De nombreux ponts sont vieux et une fois construits, ils étaient des merveilles d’ingénierie. Pour les chiffres sur les vieux ponts en RI, les gens citent généralement un rapport de 2015 du CAG. 36 470 ont plus de 100 ans et 6 680 plus de 140 ans. Certains d’entre eux doivent être progressivement supprimés, réhabilités d’une manière ou d’une autre ou complètement reconstruits. En raison de la façon dont le «patrimoine» est défini, tous les vieux ponts ne sont pas répertoriés dans l’inventaire de l’IR. Le vieux pont Yamuna à Delhi (connu sous le nom de Lohe-ke-Pul) en est un exemple. Pendant des années et des années, les gens se sont souvenus de ces ponts: pont Jubilee entre Hooghly Ghat et Garifa, pont Yamuna à Naini, pont sur Mahi à Bhairongarh, pont Netravati près de Mangalore, vieux pont Godavari (pont Havelock) à Rajahmundry, pont Pamban, Abdul Bari pont sur Sone, pont Aryankavu près de Punalur, viaduc de Dapoori près de Pune et pont Nanjangud sur Kabini. Celui-ci, de l’autre côté de Kabini, a été construit en 1735. Utilisé à l’origine comme pont routier, à partir de 1889 environ, les chemins de fer ont commencé à utiliser ce pont. Avec un peu de triche, on peut dire que c’est le plus ancien pont ferroviaire encore en vie en Inde. Pour mettre cela en perspective, le plus ancien pont de chemin de fer qui subsiste au monde est Causey Arch en Angleterre, construit en 1725-26.

Les ponts patrimoniaux sont de vieilles merveilles d’ingénierie. Il y a aussi de nouvelles merveilles d’ingénierie. Les gens pourraient parler de ces ponts ferroviaires dans 150 ans. Par exemple, il y a le plus haut pont à jetée du monde sur la rivière Irang à Manipur, qui fait partie du réseau à large voie Jiribam-Tupul-Imphal. La hauteur de la jetée est de 141 mètres, soit deux mètres de plus que le record du monde actuel, détenu par un viaduc au Monténégro. Il y a le nouveau pont Pamban, le premier pont levant vertical de l’Inde, qui remplace l’ancien pont Pamban. Il y a le pont de Bogibeel, reliant l’Assam et l’Arunachal Pradesh.

Cependant, quand on entend l’expression nouvelle merveille d’ingénierie, je soupçonne que la plupart des gens ne penseront pas à Irang, Pamban ou Bogibeel, mais à Chenab.

C’est la raison pour laquelle le calendrier d’achèvement a continué à être reporté, de 2009 à 2015. (Le calendrier officiel d’achèvement reste probablement toujours décembre 2021.) Un pont similaire, le pont Anji Khad, n’a pas pu être poursuivi, en raison de problèmes géologiques. Cela ne veut pas dire que le pont Anji Khad ne sera pas construit. Il sera construit, mais ce sera un autre type de pont. Le pont Chenab est un pont en arc. Le pont Anji Khad aurait pu être un pont en arc. Mais ce sera désormais un pont à haubans, ce qui signifie que les câbles des tours soutiendront le pont.

Tous les ponts ferroviaires ne sont pas identiques. Le matériau utilisé peut être différent, mais il en va de même pour la conception: ferme, porte-à-faux, chevalet, arceau, poutre, suspension et à haubans. Il faut cependant être prudent. Le design ne se fait pas en silos. Les ponts modernes joignent souvent une idée de conception à une autre, comme la suspension avec haubans ou en porte-à-faux avec treillis. Le pont de Bogibeel est un pont en treillis. Le vieux pont Pamban est en porte-à-faux. Le pont Vembanad, le deuxième plus long pont d’Inde, est probablement le pont à poutres le plus reconnaissable. Il existe plusieurs ponts suspendus emblématiques (pont Howrah, Vidyasagar Setu, Bandra-Worli), mais ce ne sont pas des ponts ferroviaires. Chenab est un pont en arc. Il y a une certaine qualité majestueuse dans les ponts à longues arches. Pensez au pont en arc de Godavari à Rajahmundry. Une fois terminé, le pont Chenab sera également majestueux. Il mesurera 1 315 mètres de long, avec une travée en arc de 467 mètres, certainement la plus longue portée de tous les ponts ferroviaires indiens.

Mais il a également été décrit comme le plus haut pont ferroviaire du monde. Il y a une différence entre le pont le plus haut et le pont le plus élevé. Un pont peut avoir de hautes tours. Lorsque nous parlons du plus haut pont, nous entendons la distance entre la partie la plus élevée du pont et la surface de l’eau (c’est-à-dire la partie exposée du pont qui est au-dessus de l’eau). Les ingénieurs appellent cette hauteur structurelle. Contrairement au plus haut, le plus haut est défini en termes de hauteur du tablier, le tablier étant la surface du pont, le long duquel les trains et les véhicules se déplacent. La hauteur du pont est la distance entre le pont et la surface de l’eau. La hauteur du tablier est utilisée pour définir le pont le plus élevé et le pont Chenab a une hauteur de tablier de 359 mètres. Il y a plusieurs ponts plus hauts.

La plupart sont en Chine. Il y en a un en Papouasie-Nouvelle-Guinée et un au Mexique. Mais ce sont tous des ponts routiers. En tant que pont ferroviaire, le pont Chenab sera le plus haut du monde. Le record actuel est détenu par le pont ferroviaire de Najiehe en Chine, avec une hauteur de pont de 305 mètres. C’est aussi un pont en arc.

Avec une travée en arc de 467 mètres, le pont de Chenab n’aura-t-il pas la plus longue travée en arc au monde? Non, à cause du pont du port de Sydney. IR ajoute pas mal de ponts pour une future liste du patrimoine.

L’auteur est président, EAC au PM

