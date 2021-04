Les chemins de fer indiens créent l’histoire! Achèvement de l’arche du plus haut pont ferroviaire du monde sur la rivière Chenab; voir les caractéristiques

Journée historique pour les chemins de fer indiens! Faisant un grand pas en avant vers l’achèvement du tronçon sinueux de 111 kilomètres de Katra à Banihal, la zone du chemin de fer du Nord a achevé aujourd’hui la fermeture de l’arche du plus haut pont ferroviaire du monde, le pont Chenab au Jammu-et-Cachemire. Le pont emblématique de Chenab fait partie du projet de liaison ferroviaire Udhampur-Srinagar-Baramulla (USBRL) et l’achèvement de l’arche en acier était l’une des parties les plus difficiles du pont sur Chenab. Aujourd’hui, le dernier morceau de métal de 5,6 mètres a été installé au point le plus élevé et a rejoint les deux bras de l’arc qui s’étendent l’un vers l’autre actuellement des deux rives du fleuve. Cela a complété la forme de l’arche qui se dressera ensuite au-dessus de la perfide rivière Chenab, coulant en dessous de quelque 359 mètres. Voici quelques caractéristiques marquantes de l’arc du pont Chenab: