Les chemins de fer indiens en pourparlers avec le gouvernement de Delhi pour transporter des trains Oxygen Express

Chaque camion-citerne des trains «Oxygen Express» peut transporter environ 16 tonnes d’oxygène médical et voyager à une vitesse d’environ 65 km / h.

Les chemins de fer sont en pourparlers avec le gouvernement de Delhi pour le transport d’oxygène médical liquide par les trains Oxygen Express alors que la capitale nationale fait face à une crise aiguë de pénurie d’oxygène médical et d’aggravation de l’état de santé des patients atteints de Covid-19.

L’Andhra Pradesh, l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh ont également demandé aux chemins de fer de transporter des camions-citernes d’oxygène de diverses usines à travers le pays vers leurs états respectifs.

«Nous avons reçu aujourd’hui une demande du gouvernement de Delhi souhaitant disposer de quelques services Oxygen Express», a déclaré vendredi Suneet Sharma, président-directeur général de Railway Board. Comme la majeure partie de la génération d’OVM a lieu dans l’est de l’Inde, les chemins de fer travaillent sur les détails et ont dit au gouvernement de Delhi de garder les pétroliers prêts. «Nous avons nos wagons en place, tout comme les rampes à différents endroits de la région de la RCN et nous prévoyons que ce mouvement commencera sous peu. Nous allons probablement obtenir l’oxygène de Rourkela et nous coordonnerons très étroitement avec le gouvernement de Delhi », a déclaré Sharma.

Chaque camion-citerne des trains «Oxygen Express» peut transporter environ 16 tonnes d’oxygène médical et voyager à une vitesse d’environ 65 km / h. Les chemins de fer sont confrontés à des défis majeurs de transport d’OVM, car ce type de mouvement n’a pas été effectué auparavant. La plupart de l’oxygène liquide est produit dans la partie orientale du pays, dans des endroits comme Rourkela, Bhilai, Bokaro et Vizag, ce qui implique de déplacer ces camions-citernes sur des wagons de chemin de fer à travers le pays, à travers des terrains difficiles – hauteurs, ghats et tunnels.

Alors que l’UP réquisitionne de l’oxygène à l’aciérie de Bokaro et à la raffinerie de Jamnagar au Gujarat, le gouvernement AP a demandé que l’oxygène soit transféré d’Angul à Odisha. Les wagons ont été identifiés comme étant également les rampes à partir desquelles les pétroliers seront transportés vers Angul puis reviendront avec de l’oxygène. Suite à la demande du gouvernement du Maharashtra le 15 avril de transporter des pétroliers OVM par chemin de fer, le premier train “ Oxygen Express ” voyageant de Mumbai à Vizag et retour atteindra Nagpur vendredi soir tandis qu’un train similaire à destination de UP atteindra Lucknow de Bokaro samedi. .

