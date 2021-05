Les chemins de fer indiens fournissent jusqu’à présent plus de 15000 tonnes d’oxygène médical liquide

Dans le sud, Karnataka a reçu 1 063 MT, Tamil Nadu 857 MT, Andhra Pradesh 642 MT, Kerala 246 MT et 976 MT LMO ont été déchargés à Telangana.

Les chemins de fer ont livré 15 284 tonnes d’oxygène médical liquide à travers le pays avec 234 expressions d’oxygène achevant leur voyage jusqu’à présent, couvrant 14 États, selon les données officielles. Alors que le premier Oxygen Express à Assam a livré 80 MT d’OVM à l’État, la livraison d’OVM au Karnataka a franchi 1 000 MT. Neuf Oxygen Expresses sont en route vers leurs destinations avec plus de 569 MT d’OVM dans 31 pétroliers.

Les Oxygen Expresses ont jusqu’à ce jour livré 614 MT d’OVM dans le Maharashtra, 3609 MT dans l’Uttar Pradesh, 566 MT dans le Madhya Pradesh, 4300 MT à Delhi, 1759 MT dans l’Haryana, 98 MT au Rajasthan, 320 MT dans l’Uttarakhand, 153 MT au Punjab et 80 MT en Assam. Dans le sud, Karnataka a reçu 1 063 MT, Tamil Nadu 857 MT, Andhra Pradesh 642 MT, Kerala 246 MT et 976 MT LMO ont été déchargés à Telangana.

Malgré les défis posés par l’exploitation des trains Oxygen Express, les performances de fret régulier des chemins de fer restent solides avec le transporteur national transportant 73,45 millions de tonnes au cours des 21 premiers jours de mai, soit 44,99% de plus que les 50,66 tonnes de chargement pour la même période. au cours de l’exercice 21. Au cours des 21 premiers jours de mai 2021, les chemins de fer ont gagné 7 368 crores de roupies grâce au chargement de fret, soit 62,20% de plus que les revenus de 4 541,21 crores de roupies pour le même mois l’année dernière.

En mai 2021, les chemins de fer transportaient 35,62 MT de charbon, 9,77 MT de minerai de fer, 3,38 MT de céréales vivrières, 2,22 MT d’engrais, 2,02 MT d’huile minérale et 3,15 MT de ciment (hors clinker). Le secteur du charbon a affiché une croissance soutenue, les chemins de fer chargeant jusqu’à présent 88,15 MT de charbon au cours de l’exercice 2021-22, contre 57,23 MT transportés au cours de l’exercice 2020-2021.

