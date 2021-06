Les chemins de fer indiens luttent contre le Covid-19 ! 100 trains Oxygen Express ont transporté LMO vers neuf États depuis le Gujarat

in

Grâce à ces services de train Oxygen Express, Indian Railways a fourni de l’oxygène médical liquide aux patients de tout le pays qui étaient positifs au COVID-19 et avaient un besoin urgent de gaz salvateur.

Indian Railways continue de lutter contre le Covid-19 en mode mission ! Pendant cette pandémie de Covid-19 en cours, les trains Oxygen Express d’Indian Railways ont sauvé la vie de plusieurs patients Covid à travers le pays. Samedi, la zone Western Railway a fait circuler son 100e train Oxygen Express transportant de l’oxygène médical liquide (OMT) salvateur pour le traitement des patients de Covid-19 dans l’État d’Andhra Pradesh. Le chemin de fer zonal a fait circuler les trains entre le 25 avril 2021 et le 26 juin 2021. Selon un communiqué publié par Western Railways, jusqu’à présent, la zone exploitait 100 trains Oxygen Express, transportant environ 8971,19 tonnes de LMO vers neuf États, dont le Maharashtra, l’Haryana et l’Uttar. Pradesh, Rajasthan, Punjab, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana et Delhi pour le traitement des patients positifs au Covid.

Selon la zone Western Railway, le 25 avril 2021, le premier train Oxygen Express a été exploité en tant que service Ro-Ro avec des camions chargés d’oxygène sur des wagons BWT de Hapa de la division Rajkot de Western Railways à Kalamboli dans l’État du Maharashtra. Le 26 juin 2021, le 100e train Oxygen Express a été acheminé depuis Reliance Rail Terminal dans le Kanalus de la division de Rajkot pour Guntur, situé dans l’État d’Andhra Pradesh, transportant 137,21 tonnes d’oxygène dans pas moins de huit pétroliers. Selon le transporteur national, ces trains Oxygène Express circulent en priorité en proposant des sillons de transit leur permettant d’atteindre plus rapidement leur destination.

Grâce à ces services de train Oxygen Express, Indian Railways a fourni de l’oxygène médical liquide aux patients de tout le pays qui étaient positifs au COVID-19 et avaient un besoin urgent de gaz salvateur, sauvant ainsi la vie précieuse de nombreux citoyens. La zone Western Railway a ajouté que le transporteur national s’engage à fournir autant d’oxygène que possible aux États ayant besoin d’OVM dans les plus brefs délais.

