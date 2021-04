Les chemins de fer indiens pour exécuter des trains spéciaux d’été; voir la liste des trains avec les horaires, les arrêts et d’autres détails

Tous ces trains spéciaux d’été seront composés d’autocars de classe couchette et de deuxième classe (réservés).

Trains spéciaux d’été: Pour la commodité des passagers des chemins de fer indiens et pour offrir un voyage confortable et pratique pendant cette saison estivale, la zone du chemin de fer du Nord a décidé de proposer des trains spéciaux d’été. Ces trains effectueront des trajets aller simple en tant que services ferroviaires entièrement réservés. Tous ces trains spéciaux d’été seront composés d’autocars de classe couchette et de deuxième classe (réservés). Il a été conseillé aux passagers de suivre toutes les normes concernant le COVID-19, y compris la désinfection, la distanciation sociale, le port de masques faciaux, etc., dans les trains et dans les gares. Voici la liste des trains spéciaux d’été avec leurs horaires, arrêts et autres détails:

Le train numéro 04076 New Delhi-Darbhanga Junction Summer Special Express partira de New Delhi le 17 avril à 23h15 et arrivera à Darbhanga Junction à 21h00. Le train s’arrêtera aux stations Kanpur Central, Aishbagh, Badshahnagar, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan Junction, Chhapra, Sonpur Junction, Hajipur Junction, Muzaffarpur Junction et Samastipur Junction. Terminal Anand Vihar le 16 avril à 23h00 et arrivée à Sitamarhi Junction à 00h25. Le train s’arrêtera à Ghaziabad, Pikhua, Hapur, Amroha, Moradabad, Bareilly, Shahjehanpur, Hardoi, Alamnagar, Lucknow, Barabanki Junction, Rudauli, Faizabad Junction, Ayodhya, Goshainganj, Akbarpur, Shahganj Junction, Varanasi City Junction, Varanasi City Junction , Aunrihar Junction, Ghazipur City, Yusufpur, Ballia, Suraimanpur, Chhapra, Dighwara, Sonpur Junction, Hajipur Junction, Muzaffarpur Junction et Runni Saidpur Stations.Train numéro 04004 Anand Vihar Terminal-Bhagalpur Summer Special Express partira du terminal d’Anand Vihar le 15 avril à 23h00 et arrivée à Bhagalpur à 19h30. Le train s’arrêtera à Kanpur Central, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Junction, Patna Junction, Patna Saheb, Fatuha Junction, Bakhtiyarpur Junction, Barh, Mokama, Hathidah Junction, Luckeesarai Junction, Kiul Junction, Kajra, Abhaipur, Dharhara, Jamalpur Junction, Bariarpur et Terminal Sultangharaj stations. – Le Jogbani Summer Special Express partira du terminal Anand Vihar le 17 avril à 8h10 et arrivera à Jogbani à 7h50. Le train s’arrêtera à Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Junction, Dildarnagar Junction, Danapur, Patliputra, Begu Sarai, Khagaria Junction, Naugachia, Katihar Junction, Purnia Junction, Arariya court et Forbesganj stations Le train numéro 04090 New Delhi-Rajgir Summer Special Express partira de New Delhi le 16 avril à 19h25 et arrivée à Rajgir à 16h55. Le train s’arrêtera à Moradabad, Bareilly, Shahjehanpur, Lucknow, Nihalgarh, Musafir Khana, Sultanpur, Jaunpur City, Varanasi Junction, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Junction, Dildarnagar Junction, Buxar, Dumraon, Bihiya, Ara, Bihta, Danapur, Phulwari Sharif, Patna Junction, Rajendranagar T, Patna Saheb, Fatuha, Khusropur, Bakhtiyarpur Junction, stations Hamaut, Wena, Bihar Sharif.

