Les chemins de fer indiens redémarreront bientôt tous les services! Trains susceptibles de rouler aux niveaux pré-COVID dans deux mois

Indian Railways est susceptible de rétablir ses services de trains de passagers à des niveaux pré-pandémiques au cours des deux prochains mois, à condition que les gouvernements des États donnent leur approbation et que la pandémie de COVID-19 soit sous contrôle. En outre, ces services ferroviaires sont susceptibles d’être uniquement des trains spéciaux et non des services réguliers. À l’heure actuelle, 66% des services ferroviaires sont opérationnels, bien que sous forme de trains spéciaux, selon des sources citées dans un rapport du PTI. Les trains spéciaux qui sont exploités par le transporteur national ont des tarifs légèrement plus élevés, n’offrent pas de concessions sauf dans certaines catégories et fonctionnent comme des services ferroviaires entièrement réservés. Depuis que le verrouillage du COVID-19 a été annoncé l’année dernière en mars, tous les services passagers réguliers restent suspendus, mais des services ferroviaires spéciaux ont été lancés progressivement depuis mai 2020.

À l’heure actuelle, 77% des trains express, courrier sont en service, 91% des trains de banlieue circulent tandis que seulement 20% des trains de voyageurs sont actuellement sur des voies ferrées. Un responsable des chemins de fer, cité dans le rapport, a déclaré qu’au cours des deux prochains mois, le transporteur national souhaiterait atteindre le niveau de services pré-pandémique de Covid avec ses services ferroviaires spéciaux. Cependant, cela dépend de l’approbation des États ainsi que de l’état de la pandémie de COVID-19, a déclaré un responsable.

La moyenne pré-pandémique des trains express et postaux des chemins de fer indiens était de 1 768 par jour, maintenant elle est de 1 353 par jour. Avant la pandémie du COVID-19, pas moins de 3 634 trains de voyageurs circulaient quotidiennement, mais seulement 740 sont en service par jour à l’heure actuelle. Alors qu’avant Covid, 5 881 trains de banlieue / locale étaient en service par jour, et maintenant, jusqu’à 5 381 trains sont sur la bonne voie. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour jeudi, l’Inde a enregistré sa plus forte augmentation quotidienne de nouveaux cas de coronavirus cette année, avec jusqu’à 72330 nouvelles infections signalées en 24 heures, portant le total des cas de COVID-19 à 1 , 22,21,665.

