Les chemins de fer indiens réévaluent le processus d’appel d’offres d’une valeur de 30 000 crores de roupies pour les trains de voyageurs privés ; Voici pourquoi

Le processus d’appel d’offres en cours pour les trains de passagers privés d’une valeur de 30 000 crores de roupies est en cours de réévaluation par les chemins de fer indiens. Ceci est fait car il n’a reçu aucun intérêt de la part d’acteurs privés pour l’appel d’offres lancé l’année dernière pour l’exploitation de tels services ferroviaires dans 12 clusters à travers le réseau ferroviaire. Selon de hauts responsables cités dans un rapport de la PTI, sur les 12 clusters, seuls trois ont vu une offre. Un responsable a déclaré que les offres du processus actuel pourraient ou non être abandonnées une fois l’examen terminé. L’année dernière, en juillet, le ministère des Chemins de fer a lancé des appels d’offres pour la participation du secteur privé à l’exploitation des trains de voyageurs dans douze clusters. Le plan impliquait jusqu’à 109 paires origine-destination. Une période de concession de 35 ans devait être accordée aux soumissionnaires retenus sur la base des revenus.

Lors de l’appel d’offres de l’an dernier, un total de 16 entreprises du secteur privé ont manifesté leur intérêt pour le projet de train privé. Lors de la récente phase d’appel d’offres (appel d’offres financier), ce nombre a considérablement diminué avec seulement deux soumissionnaires. Pour trois clusters, des offres ont été soumises par l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) et Megha Engineering and Infrastructure Limited, tandis que toutes les autres entreprises soumissionnaires se sont retirées, invoquant des règles de concession favorisant le transporteur national, selon des sources citées dans le rapport. Selon les responsables, certaines des raisons probables qui ont éloigné les soumissionnaires du projet incluent l’absence d’un régulateur, le paiement des frais de transport en plus du partage des revenus, ainsi que des restrictions sur la flexibilité des itinéraires.

Au mois de juillet de l’année dernière, Indian Railways prévoyait de lancer des services de trains privés par phases, la première douzaine de trains devant commencer à fonctionner au cours de l’exercice 2023-24 et les 151 trains d’ici 2027. Selon la projection de le ministère des Chemins de fer, d’ici avril 2021, le transporteur national était censé identifier les entreprises qui exploiteront les trains privés ; il était prévu que les 12 premiers commenceront à circuler d’ici 2023-24, suivis de 45 autres au cours de l’exercice 2024-25, les 50 suivants au cours de l’exercice 2025-26 et les 44 derniers d’ici l’exercice 2026-27. Maintenant, le ministère des Chemins de fer est retourné à la planche à dessin pour définir les modalités de l’ensemble du projet à partir de zéro, ont ajouté des sources.

