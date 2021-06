Les chemins de fer indiens se dirigent vers une modernisation sans pollution ! Des DFC à l’électrification, voir les grandes étapes

Depuis 2014, l’électrification des chemins de fer, respectueuse de l’environnement et réduisant la pollution, a été multipliée par dix.

Pour devenir le plus grand réseau ferroviaire vert au monde, Piyush Goyal Indian Railways s’achemine vers devenir un « émetteur net zéro carbone » avant 2030. Depuis 2014, l’électrification des chemins de fer, respectueuse de l’environnement et réduisant la pollution, a été multipliée par dix, selon le ministère des Chemins de fer. En outre, le transporteur national a prévu d’électrifier le reste des routes à voie large (BG) sur le réseau des chemins de fer indiens d’ici décembre 2023 afin d’atteindre une électrification à 100 % des routes BG. Des DFC aux bio-toilettes, voici quelques étapes majeures qui ont été franchies par les chemins de fer indiens pour évoluer vers une modernisation sans pollution :

Indian Railways a adopté des mesures modernes telles que des systèmes de génération frontale, des toilettes biologiques et des éclairages LED, des installations de lavage automatique des autocars, la conservation de l’eau ainsi que des stations à énergie solaire pour contribuer à la protection de l’environnement. ) sont en cours de développement en tant que réseau de transport vert à faible émission de carbone avec une feuille de route à long terme à faible émission de carbone, ce qui lui permettra d’adopter des processus, des pratiques et des technologies plus économes en énergie et plus respectueux du carbone. En juillet 2016, un protocole d’accord a été signé entre le transporteur national et la Confédération de l’industrie indienne (CII) pour la facilitation des initiatives vertes sur le réseau des chemins de fer indiens. Jusqu’à présent, pas moins de 39 ateliers, huit hangars à locomotives, sept unités de production et un dépôt de magasins ont été certifiés « GreenCo ». Celles-ci comprennent deux classements Platine, 15 classements Or ainsi que 18 classements Argent. De plus, la Certification Verte a également été obtenue par 19 stations, dont trois classements Platine, six Or et six Argent. En outre, 27 autres bâtiments ferroviaires, campus, bureaux, ainsi que d’autres établissements, sont également certifiés verts, dont 15 classements Platine, neuf Or et deux Argent. Selon le ministère des Chemins de fer, le transporteur national a intégré les caractéristiques du changement climatique dans son propre les évaluations des risques ainsi que les protocoles de gestion des catastrophes. Le ministère a également affirmé que la haute direction des nombreux secteurs publics des chemins de fer indiens communiquait avec les parties prenantes pour une compréhension commune, nécessaire à la santé à long terme ainsi qu’à la durabilité des organisations qu’ils dirigent.

