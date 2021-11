Les chemins de fer indiens seront très rentables dans les 5 à 6 prochaines années, selon le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw

Le ministre a respiré la confiance que le transporteur national aura une proposition commerciale « superbe » dans les années à venir.

Indian Railways, avec ses initiatives de transformation en cours, sera « très rentable » au cours des cinq à six prochaines années, a déclaré jeudi le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw. Le ministre a respiré la confiance que le transporteur national aura une proposition commerciale « superbe » dans les années à venir. L’écosystème des chemins de fer indiens s’élargira et l’expérience client se transformera également, a déclaré le ministre des Chemins de fer lors d’une allocution lors du « Times Now Summit 2021 ». Sur la situation financière des chemins de fer indiens, le ministre de l’Union a déclaré que son bilan dépendait en grande partie de la cargaison qu’il manipule. Au cours des sept dernières années, les chemins de fer indiens ont connu une nette amélioration des critères, tels que la propreté, la ponctualité et l’offre de bons services aux passagers ferroviaires.

Selon le ministre, à partir d’ici, maintenant, le transporteur national doit évoluer vers une toute nouvelle génération de matériel roulant, ce sont les autocars que nous utilisons. Vaishnaw a déclaré qu’il devait avoir une toute nouvelle façon de travailler, dans laquelle il répondait efficacement aux produits ainsi qu’aux besoins logistiques des petits agriculteurs et des industries. Il a ajouté que les chemins de fer indiens doivent se transformer et être plus ouverts du point de vue des passagers ferroviaires, du fret, de la technologie ainsi que de l’état d’esprit. Dans les années 1950, les chemins de fer indiens détenaient environ 80 % de part de marché dans la logistique, qui est tombée à 27 – 28 %, et maintenant, le défi est de dépasser ces niveaux. Le ministre a déclaré que les chemins de fer avaient l’intention de se disputer une plus grande part du fret.

Le ministre des Chemins de fer, sur la manière dont la participation du secteur privé sera renforcée dans les chemins de fer indiens, a déclaré qu’une interaction substantielle du secteur privé avec le transporteur national existait déjà sous la forme de fabricants, de partenaires, de prestataires de services, ainsi que d’écosystèmes d’entrepreneurs en construction. Notant que l’Inde est passée à un modèle où les secteurs public et privé travaillaient en tant que partenaires pour le développement des autoroutes, le ministre a déclaré que ce genre de chose doit maintenant entrer dans les chemins de fer indiens. Très bientôt, Indian Railways pourrait proposer le premier projet de construction-exploitation-transfert (bot) pour la pose de nouvelles lignes ferroviaires.

Le Premier ministre Modi avait présenté la vision de relier toutes les régions de l’Inde avec des trains modernes de classe mondiale, a déclaré Vaishnaw. Indian Railways a commencé à les fabriquer et le mouvement avance bien. D’ici avril, le pays obtiendra le premier prototype. De plus, le transporteur national lancera la production en série en septembre-octobre prochain. Ensuite, cinq à six nouveaux trains arriveront chaque mois, a-t-il déclaré, ajoutant que l’objectif d’Indian Railways sera de transformer l’expérience des passagers et d’inciter davantage de personnes à voyager en train.

