Les chemins de fer indiens utiliseront le spectre de 5 MHz pour fournir une radiocommunication de train mobile basée sur LTE ; voir les avantages

L’investissement estimé du projet est de plus de Rs 25 000 crore.

Dans le but de renforcer la mission «Aatmanirbhar Bharat» du gouvernement Modi, Piyush Goyal, présidé par le ministère des Chemins de fer, a approuvé l’attribution d’un spectre de 5 MHz dans la bande de fréquences 700 MHz au réseau des chemins de fer indiens pour la sécurité du public dans les gares et dans les trains. . Avec ce spectre, le transporteur national a envisagé de fournir une radiocommunication mobile de train basée sur l’évolution à long terme (LTE) sur son itinéraire. Selon le ministère, l’investissement estimé du projet est de plus de Rs 25 000 crore. Il devrait être achevé dans les cinq prochaines années. Pour les chemins de fer indiens, l’objectif du LTE est de fournir des services de communication voix, données et vidéo fiables et sécurisés pour les applications opérationnelles, de sécurité et de sécurité du transporteur national. Il sera utilisé pour les éléments suivants :

Déploiement d’un système de signalisation moderne en cabine avec protection automatique des trains, qui augmentera la sécurité ainsi que le débit dans l’exploitation des trains. En outre, cela aidera pendant le brouillard.Mission Critical Voice Communication dans les opérations ferroviaires avec une connectivité transparente entre le conducteur, le chef de gare, le gardien, le personnel de maintenance et le contrôleur de la circulation ferroviairePour améliorer la sécurité des passagers, il surveillera les caméras de vidéosurveillance limitées dans les trainsCe sera également utilisé pour la surveillance des actifs basée sur l’IoT, en particulier les systèmes d’information sur les passagers du matériel roulant dans les trains ainsi que dans les gares

Selon le ministère des Chemins de fer, pour la modernisation de la signalisation et des télécommunications, le transporteur national a envisagé un investissement de près de Rs 55 000 crore. En plus de l’initiative d’évolution à long terme, certaines des principales initiatives de Railway Telecom sont les suivantes :

Le service Wi-Fi a été étendu dans 6002 gares et les 101 gares possibles restantes seront bientôt couvertes. Afin d’améliorer la sécurité, des vidéosurveillances ont été installées dans 801 gares et le reste est également prévu. 92 pour cent de l’itinéraire du réseau des chemins de fer indiens a été couvert par un système basé sur OFC (62 205 RKM). Ceci est utilisé pour la communication interne du transporteur national et la capacité de réserve est utilisée commercialement par RCIL. Plus de 1,35 utilisateurs lakh l’utilisent et jusqu’à présent, plus de 15,0 fichiers électroniques Lakh sont créés. Le ministère a déclaré que les fichiers physiques existants sont actuellement en cours de conversion en fichiers numériques.

