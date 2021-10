Les chemins de fer indiens vont créer 500 terminaux de fret multimodaux dans le cadre du programme Gati-Shakti : Ashwini Vaishnaw

Indian Railways établira près de 500 terminaux de fret multimodaux.

Terminaux de fret multimodaux : Dans le cadre du programme PM GATI-SHAKTI récemment lancé, les chemins de fer indiens établiront près de 500 terminaux de fret multimodaux sur une période de quatre à cinq ans, a déclaré récemment le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw. Le ministre de l’Union a été cité dans un rapport de l’ANI, déclarant que les terminaux de fret multimodaux PM GATI-SHAKTI du transporteur national seront des terminaux où différents modes de transport seront intégrés de manière transparente au réseau de transport ferroviaire. Mercredi, le Premier ministre Narendra Modi, à Pragati Maidan à New Delhi, a lancé le programme PM Gati Shakti – Plan directeur national pour la connectivité multimodale.

Selon le rapport, PM GatiShakti est le résultat des efforts constants de PM Modi pour construire une infrastructure de nouvelle génération, qui améliore la facilité de faire des affaires ainsi que la facilité de vie. La connectivité multimodale dans le cadre du programme PM GATI-SHAKTI offrira une connectivité intégrée et transparente pour le mouvement des marchandises, des personnes ainsi que des services d’un mode de transport à un autre. Le rapport indique en outre qu’il facilitera la connectivité du dernier kilomètre des infrastructures. En outre, cela réduira également le temps de déplacement des personnes, ajoute le rapport.

La plate-forme numérique nouvellement lancée, Gati Shakti, réunira 16 ministères, y compris les ministères des routes et des chemins de fer, pour une planification intégrée ainsi que la mise en œuvre coordonnée de projets de connectivité infra. Il intégrera les projets d’infrastructure de divers ministères et gouvernements d’État tels que Sagarmala, Bharatmala, les ports terrestres/secs, les voies navigables intérieures, UDAN, etc. Les zones agricoles seront couvertes pour améliorer la connectivité et rendre les entreprises indiennes plus compétitives. La plate-forme numérique Gati Shakti exploitera largement la technologie, y compris les outils de planification spatiale avec l’imagerie ISRO (Indian Space Research Organisation) développée par l’Institut national Bhaskaracharya pour les applications spatiales et la géoinformatique (BiSAG-N).

