Les chemins de fer indiens vont faire circuler des trains Oxygen Express dans des couloirs verts

Compte tenu de l’augmentation rapide des cas de Covid-19, les chemins de fer exploiteront des trains “ Oxygen Express ” pour transporter de l’oxygène médical liquide (LMO) et des bouteilles d’oxygène pour les patients à travers l’Inde, en utilisant des couloirs verts pour une livraison rapide.

L’oxygène est essentiel dans le traitement de certaines conditions médicales liées à l’infection à Covid et le transporteur national a élaboré un plan de mouvement pour l’envoi de 10 camions-citernes vides le 19 avril.

La décision relative au transport des pétroliers OVM par les chemins de fer a été prise à la suite d’une représentation des gouvernements des États du Madhya Pradesh et du Maharashtra auprès du ministère des Chemins de fer et d’une réunion entre des fonctionnaires du Conseil des chemins de fer et des commissaires des transports d’État et des représentants de l’industrie.

Ces camions-citernes vides seraient organisés par le commissaire aux transports, Maharashtra, et déplacés de Kalamboli / Boisar, des gares de Mumbai et près de Mumbai, pour être envoyés à Vizag, Jamshedpur, Rourkela, Bokaro, pour le chargement de camions-citernes d’oxygène médical liquide à partir de ces endroits. Le transport des OVM se ferait par le biais du service «Roll on Roll Off» avec des camions-citernes placés sur des wagons plats.

Le gouvernement de Delhi a également exhorté les chemins de fer à aménager jusqu’à 5000 lits en déployant des entraîneurs de soins Covid aux gares de Shakur Basti et d’Anand Vihar en raison du nombre croissant de cas de coronavirus dans la capitale nationale. Dans une lettre adressée au président du Conseil des chemins de fer, Suneet Sharma, le secrétaire en chef de Delhi, Vijay Kumar Dev, a demandé l’aménagement de lits Covid dans ces stations avec un soutien logistique complet, le personnel médical et paramédical requis et des installations d’oxygène.

Selon les directives du ministère de la Santé et du Bien-être familial, la responsabilité de l’entretien des autocars sera partagée par les chemins de fer et le gouvernement de l’État. Le transporteur national sera responsable de l’infrastructure de base et de l’entretien des locaux comme le nettoyage et l’assainissement des plates-formes, la fourniture de matériel d’entretien ménager tel que le linge et les couvertures, la gestion des bio-toilettes, les arrangements d’alimentation électrique et électrique, l’arrosage, les installations de communication et la signalisation et marquage de différentes zones.

