Les chemins de fer indiens vont-ils facturer plus pour les voitures-lits? National Transporter casse de fausses nouvelles

Selon le ministère, il n’y a pas une telle augmentation des prix pour les personnes réservant des sièges-lits.

Alors que certains rapports des médias ont été publiés indiquant une hausse des prix pour réserver des sièges dans des voitures-lits, le ministère indien des chemins de fer a publié une déclaration. Selon le ministère, il n’y a pas une telle augmentation des prix pour les personnes réservant des sièges-lits. Un tweet de PIB Fact check a noté que les informations sont fausses. Bien que ce fût une proposition au ministère des Chemins de fer, le ministère n’a fait aucune déclaration à ce sujet ou a déclaré qu’il envisageait la hausse des prix. Il est à noter que la vérification des faits du PIB informe les gens sur les faits et la réalité de toute décision / proposition faite par le gouvernement indien pour dissiper tous les doutes.

Il y a quelques jours, beaucoup se sont plaints du transporteur national pour la récente randonnée dans certaines gares. Les chemins de fer ont publié une déclaration disant que la hausse des prix était temporaire et qu’une mesure avait été prise pour éviter le surpeuplement de personnes dans certaines gares. Certes, cette randonnée de Rs 50 a été effectuée dans certaines gares pour les trains de courte distance. C’était le moyen du gouvernement de décourager les personnes de voyager inutilement au milieu de la pandémie de coronavirus. Cela a été fait dans certaines des stations de Mumbai. Dans la division de Mumbai, le tarif a été augmenté dans seulement sept gares sur un total de 78 gares de la ville.

Le mois dernier, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont présenté le premier autocar AC à trois niveaux en classe économique qui, selon le ministère, offrira les voyages les moins chers et les meilleurs avec la climatisation. Ces autocars ont été mis en place comme un moyen économique et se situent entre les autocars couchettes non AC actuels et les autocars AC à trois niveaux. Ces autocars transporteront plus de passagers car le nombre de couchettes a été augmenté à 83 par rapport à 72 auparavant. L’accent a également été mis sur l’amélioration des conceptions en ce qui concerne les conduits de climatisation qui fourniront des évents individuels pour chaque couchette, a rapporté PTI.