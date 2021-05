Les chemins de fer intensifient la livraison d’OVM depuis les États de l’Est avant le cyclone

Actuellement, 2 Oxygen Expresses chargés en circulation avec plus de 134 MT d’OVM dans 8 pétroliers.

Mardi, les chemins de fer ont intensifié les opérations d’Oxygen Express dans les États de l’est du pays confrontés à une menace cyclonique en soulevant 680 tonnes d’OVM en 12 heures dans 8 Oxygen Expresses. Odisha et le Bengale occidental se préparent au cyclone Yaas alors qu’il s’intensifie en une violente tempête et pour prévenir toute perturbation du soulagement de l’oxygène, les Oxygen Expresses ont déplacé des LMO d’Odisha, du Bengale occidental et du Jharkhand avant que le cyclone ne s’intensifie.

Avec ce mouvement, Oxygen Expresses a livré 17 239 tonnes de LMO à travers les États avec 263 trains et 1 042 pétroliers achevant leur voyage jusqu’à présent. Sur cet envoi, 614 MT d’OVM ont été déchargés dans le Maharashtra, 3649 MT dans l’Uttar Pradesh, 633 MT dans le Madhya Pradesh, 4.820 MT à Delhi, 1911 MT dans l’Haryana, 98 MT au Rajasthan, 320 MT dans l’Uttarakhand, 225 MT au Punjab et 80 MT en Assam.

Dans les états du sud, 1421 MT ont été déchargés au Karnataka, 1099 MT au Tamil Nadu, 886 MT à Andhra Pradesh, 246 MT au Kerala et 1029 MT à Telangana. Actuellement, 2 Oxygen Expresses chargés en circulation avec plus de 134 MT d’OVM dans 8 pétroliers.

