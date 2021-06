Les chemins de fer prévoient de dépenser Rs 56 955 cr en 5 ans pour la signalisation et les systèmes de télécommunications

in

Le système de vidéosurveillance pour améliorer la sécurité a été installé dans 801 stations et des soldes sont également prévus.

Indian Railways prévoit un investissement de Rs 56 955 crore au cours des cinq prochaines années dans la modernisation des systèmes de signalisation et de télécommunication afin d’augmenter la sécurité et la capacité du transporteur national.

La modernisation concernera les domaines de l’évolution à long terme (LTE), du système de fibre optique, du système d’évitement des collisions ferroviaires (TCAS), de la signalisation automatique des blocs (ABS), du verrouillage électronique (EI) et du contrôle centralisé du trafic. Le cabinet avait annoncé plus tôt ce mois-ci, le 9 juin, l’attribution d’un spectre de 5 MHz dans la bande de 700 MHz aux chemins de fer, qui sera utilisé pour fournir une communication radio mobile basée sur les trains et un réseau radio avancé sur son itinéraire.

Le Cabinet avait également approuvé le TCAS pour rendre les voyages en train plus sûrs et plus rapides, envisageant une dépense de Rs 25 000 crore pour ces deux projets. Avec un plan de modernisation élargi, le coût des projets est estimé à Rs 56 955 crore.

La feuille de route sur la fourniture de solutions de signalisation plus modernes pour améliorer la sécurité et l’efficacité opérationnelle globale des chemins de fer a été présentée lors d’une conférence de presse adressée par Sanjeev Mittal, membre (infrastructure) du Conseil des chemins de fer et d’autres membres du Conseil – Aruna Singh, supplémentaire membre, (télécommunications) et Rahul Agarwal, membre supplémentaire (signal).

Avec plus de bande passante de signal désormais disponible pour soutenir l’objectif d’amélioration de la sécurité dans l’exploitation des trains et de génération de capacité de ligne supplémentaire, le TCAS a été approuvé pour 37 300 km de route, couvrant des routes importantes dans la 1ère phase. Le TCAS est un système de protection automatique des trains qui aide le pilote de la locomotive à prévenir les erreurs humaines.

Les chemins de fer prévoient d’augmenter la capacité de faire circuler plus de trains sur le réseau existant avec ABS, une solution conçue pour améliorer la capacité des lignes et faire circuler plus de trains sur les itinéraires à haute densité existants. Alors que l’ABS a déjà été fourni sur 3 447 km, les chemins de fer prévoient de déployer la signalisation automatique sur environ 15 000 Rkm de routes à haute densité et à forte intensité de fret en mode mission.

En outre, dans le pipeline, il y a un coup de pouce aux systèmes EI qui sont adoptés à grande échelle pour augmenter la sécurité et la flexibilité dans l’exploitation des trains et qui sont actuellement utilisés dans 2 221 gares. Les chemins de fer prévoient de fournir 1 550 EI supplémentaires au cours des 3 prochaines années pour améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations ferroviaires.

L’investissement sur cinq ans inclura également la couverture d’un plus grand nombre de routes avec un système basé sur l’OFC. Déjà, 92 % du parcours des Chemins de fer est couvert par l’OFC qui sert à la communication interne du transporteur national. Alors que l’installation Wi-Fi a été étendue à 6 002 stations, les 101 stations possibles restantes, dont 70 % se trouvent dans des zones rurales, seront également couvertes.

Le système de vidéosurveillance pour améliorer la sécurité a été installé dans 801 stations et des soldes sont également prévus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.