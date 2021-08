Les chemins de fer prévoient de monétiser des actifs d’une valeur de Rs 1,52 cr

L’objectif du programme est de débloquer la valeur des investissements dans les actifs du secteur public des friches industrielles dans les chemins de fer et dans d’autres secteurs en exploitant le capital patient institutionnel et à long terme, qui peut ensuite être utilisé pour d’autres investissements publics.

Les chemins de fer envisagent une monétisation des actifs de 1 52 496 crores de roupies dans le cadre du pipeline national de monétisation des ministères centraux et des entités du secteur public dévoilé lundi par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

Le plan de monétisation des actifs vise à exploiter les investissements du secteur privé pour la création de nouvelles infrastructures et estime un potentiel de monétisation de Rs 6 lakh crore à travers les actifs de base du gouvernement central sur une période de quatre ans allant de FY22 à FY25. Les chemins de fer font partie des cinq principaux secteurs, représentant 83 % de la valeur totale du pipeline.

Interrogé sur les perspectives de monétisation des trains de voyageurs pour ouvrir la voie à des acteurs privés, Suneet Sharma, président-directeur général de l’Indian Railway Board, a déclaré à FE que si la réponse initiale du secteur privé pour les trains de voyageurs avait été solide, il y a eu un ralentissement en raison de à la pandémie. “La plupart des problèmes ont été résolus et le programme de développement de la station suscite un vif intérêt”, a déclaré Sharma.

Le transporteur national ciblera des actifs de monétisation d’une valeur de 17 810 crores de Rs en FY22, de Rs 57 222 en FY23, de Rs 44 907 en FY24 et de Rs 32 557 crore en FY25. Le plan de monétisation comprend des projets tels que le réaménagement de 400 gares, 90 opérations de trains de voyageurs, 1400 km de voie-OHE InvIT, 265 bons hangars, 741 km de chemin de fer Konkan, quatre chemins de fer Hill, 674 km de couloir de fret dédié et 15 stades ferroviaires.

L’objectif du programme est de débloquer la valeur des investissements dans les actifs du secteur public des friches industrielles dans les chemins de fer et dans d’autres secteurs en exploitant le capital patient institutionnel et à long terme, qui peut ensuite être utilisé pour d’autres investissements publics. De nouveaux modèles tels que les fiducies de placement dans les infrastructures et les fiducies de placement immobilier seront utilisés pour débloquer la valeur, ce qui permettra non seulement aux investisseurs financiers et stratégiques, mais également aux gens ordinaires de participer à cette classe d’actifs.

