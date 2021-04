Les chemins parallèles de Lance Armstrong et la boxe interdite

C’est l’actualité du week-end, en termes de scandales: l’accusation selon laquelle Lance Armstrong, en plus de l’epo génétique et de tous les interdits qu’il a consommés pour gagner sept Tour de France, a également utilisé un petit moteur sur son vélo!

Armstrong a reconnu en 2013, après avoir perdu tous ses titres, qu’il utilisait Epo. Cela s’est produit cinq ans après que Shane Mosley a également admis à un grand jury qu’il avait utilisé la substance indétectable avant son combat contre Oscar de la Hoya.

Les conséquences pour les deux étaient très différentes et c’est la raison de cette vidéo: comment un scandale des dimensions de celui avec Armstrong affecterait-il l’une des grandes figures de la boxe d’aujourd’hui?

Ceci sous la présomption qu’aujourd’hui il y aurait des boxeurs de haut niveau ayant recours à ces méthodes, comme l’ont rapporté les médecins de VADA en 2017.

À son tour, un parallèle doit être établi entre l’utilisation de méthodes interdites pour gagner des courses cyclistes (comme le moteur du vélo d’Armstrong) et des bandages ou des gants frelatés pour gagner des combats de boxe, ainsi que les conséquences dans chaque cas.

La question de savoir si la boxe est prête ou non à affronter et résoudre un scandale comme celui de Lance Armstrong, nous l’analysons sans filtre et droit au but dans cette vidéo.