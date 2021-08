Les chèques-cadeaux clés pour réactiver la rue commerçante post-Covid

“Il a été extrêmement encourageant de voir à quel point les clients ont été motivés à retourner dans les rues principales.” – La directrice générale du GCVA, Gail Cohen. // 63% des personnes interrogées ont déclaré que recevoir un chèque-cadeau les encouragerait à retourner dans les rues principales. // 35% se sentent plus enclins à acheter des cartes-cadeaux pour leurs marques préférées pour aider les entreprises à se remettre sur pied

Avec la réouverture du commerce de détail et la quasi-totalité des restrictions de Covid-19 assouplies, de nouvelles recherches ont révélé que les chèques-cadeaux sont un facteur clé pour encourager les acheteurs à retourner dans les rues principales.

Selon une enquête auprès de 2000 acheteurs, menée par la Gift Card and Voucher Association (GCVA) dans le cadre de sa campagne « Gift Back », les chèques-cadeaux encourageront 63 % des acheteurs à sortir et à soutenir les entreprises de la rue principale.

Les recherches de la GCVA ont également révélé que 35% des acheteurs se sentent plus enclins à acheter des cartes-cadeaux pour leurs marques préférées après la pandémie pour aider les entreprises à se remettre sur pied après les blocages successifs et autres restrictions.

La GCVA a déclaré que les acheteurs avaient l’intention de soutenir les détaillants locaux et indépendants après Covid, avec plus de 15% des consommateurs ayant l’intention de faire leurs achats plus souvent dans les rues principales locales et un acheteur sur huit envisageant de visiter des détaillants indépendants à proximité.

Cette recherche intervient peu de temps après que l’ONS a rapporté que l’économie britannique a augmenté de 2,3% en avril, ce qui est la croissance la plus rapide depuis juillet 2020.

Cela a été attribué à l’augmentation de la fréquentation des centres commerciaux et des restaurants après que les restrictions de verrouillage ont commencé à s’assouplir.

“Il a été extrêmement encourageant de voir à quel point les clients ont été motivés à revenir dans les rues principales”, a déclaré la directrice générale de la GCVA, Gail Cohen.

« C’est un moment crucial pour soutenir nos entreprises préférées alors qu’elles s’engagent sur la voie de la reprise financière après des mois d’inactivité.

« Les cartes-cadeaux ont joué un rôle essentiel dans la réintroduction des clients à leurs marques et magasins préférés, qu’il s’agisse de revenir à un favori de l’entreprise ou de découvrir une nouvelle marque.

“Savoir que les acheteurs se sentent encouragés à retourner dans la rue principale est rassurant pour les entreprises britanniques, en particulier nos magasins indépendants qui ne sont pas soutenus par une infrastructure mondiale ou nationale.”

