Les chèques de relance de Biden donnent à un groupe de personnes un énorme salaire – .

Les premières tranches de chèques de relance rendues possibles par la loi de secours économique de 1,9 billion de dollars que le président Biden a promulguée ont commencé à frapper les comptes bancaires cette semaine, ce que nous avons dit auparavant ressemblait un peu à un nouveau type de jour de paie en Amérique. Les millions de crédits électroniques, transférant des milliards de dollars de richesse des coffres du gouvernement fédéral aux contribuables ordinaires, signifient qu’un troisième chèque de relance depuis le début de la pandémie COVID-19 arrive maintenant pour les Américains.

Si vous avez suivi notre couverture ou même prêté attention au récit médiatique plus large ici, vous êtes probablement déjà au moins généralement conscient que le montant de base des nouveaux chèques, pour la plupart des gens, sera de 1400 $. Certains d’entre vous, cependant, recevront un peu moins que cela en raison de votre situation de revenu, tandis que certains d’entre vous en recevront plus – beaucoup plus, en fait. Lire la suite pour les détails.

Top Deal du jour Dormez au frais sur un nuage avec ce surmatelas le plus vendu que l’Internet adore pour 40% de réduction Prix:33,95 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Dans les semaines qui ont précédé cette inauguration, les électeurs démocrates se sont vu promettre des chèques de relance de 2000 dollars une fois que l’administration Biden est entrée en fonction. Cependant, fixer le montant de base à 1400 $ a soulevé des sourcils, les responsables de Biden devant faire un peu de danse de messagerie maladroite en disant que le paiement équivaut en fait à 600 $ lorsqu’il est associé au deuxième chèque de relance que tout le monde a reçu sous le président Trump (pour 600 $, soit 1400 $ + 600 $ = 2 000 $).

Les paiements que les familles avec enfants à charge reçoivent, cependant, obtiendront facilement les 2 000 $ promis, et plus encore. En fait, les familles s’en tireront le mieux une fois que tous les dépôts directs seront terminés et que le chèque papier final dans le cadre de ce nouveau plan de relance aura été envoyé par la poste. En effet, les deux parents recevront un paiement qui comprend 2 800 $ (1 400 $ pour chacun d’eux), plus 1 400 $ de plus pour chaque enfant à charge admissible. Cela représente 2 800 $ de plus pour une famille de quatre personnes, ce qui donnerait un total de 5 600 $.

Pour les familles, la prime de relance ne s’arrête pas là non plus. Ils peuvent également profiter d’un crédit d’impôt pour enfants élargi de 3 600 $ pour les enfants jusqu’à 6 ans et de 3 000 $ pour les enfants âgés de 6 à 17 ans, ce qui pourrait signifier un supplément de 6 000 $ à 7 200 $ pour cette famille hypothétique de quatre personnes. Consultez notre article précédent ici, pour plus de détails dans ce sens, et surtout pour un rappel que le projet de loi de relance est important pour des raisons qui vont bien au-delà des paiements directs de 1400 $.

Alors que les paiements de 1400 $ ont attiré une part démesurée d’attention, par exemple, la plupart des gens ont négligé le fait que le projet de loi de relance Biden comprend non pas un mais trois avantages qui seront versés sous une forme que vous pourriez décrire comme un chèque de relance. Il y a les chèques de 1 400 $, bien sûr, mais aussi le crédit d’impôt élargi pour enfants – que l’on paiera sous forme de chèque mensuel au cours d’une année. C’est le chèque n ° 2, le troisième chèque lié à la relance étant une aide au chômage élargie rendue possible par le plan de relance de 1,9 billion de dollars. Celui-ci paiera sous la forme d’un chèque de 300 $ / semaine jusqu’au 6 septembre.

Top Deal du jour Les écouteurs sans fil haut de gamme TOZO T6 les plus vendus avec étui de chargement sans fil sont à 40% de réduction Prix:34,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission