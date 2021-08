Les chèques sociaux numériques et l’expérience indienne

L’Inde se distingue parmi les économies émergentes pour avoir déclenché la transformation numérique dans le secteur public. Une étape majeure dans cette direction est l’instrument de paiement numérique e-RUPI récemment lancé, qui est présenté comme la solution efficace pour mettre fin aux fuites et cibler les problèmes.

Paresh Dhokad & Veenu Singh

Alors qu’une gouvernance efficace et des institutions inclusives sont les pierres angulaires de la croissance économique, la faible capacité de l’État peut entraîner des inefficacités dans la prestation des services publics. Cependant, l’Inde se distingue parmi les économies émergentes pour avoir déclenché la transformation numérique dans le secteur public. Une étape majeure dans cette direction est l’instrument de paiement numérique e-RUPI récemment lancé, qui est présenté comme la solution efficace pour mettre fin aux fuites et cibler les problèmes.

L’e-RUPI, développé par la National Payments Corporation of India, est un mode de paiement unique sans contact et sans numéraire basé sur des bons, avec l’échange d’un bon limité à une personne spécifique pour un usage prévu – un bon numérique prépayé livré électroniquement à un bénéficiaire par SMS ou QR code. Le bénéficiaire peut échanger des bons auprès de vendeurs et de prestataires de services désignés en échange de biens ou de services prévus. Alors, qu’est-ce qui fait de l’e-RUPI une initiative novatrice ?

Alors que le système DBT nécessite que le bénéficiaire ait un compte bancaire enregistré lié à la carte Aadhaar, tout ce dont l’e-RUPI a besoin est un téléphone de base, sans avoir besoin de carte, d’application ou de connexion Internet. Le compte du fournisseur de services étant crédité uniquement lorsque la transaction est terminée pour son objectif désigné, la possibilité de détournement de fonds vers d’autres utilisations est restreinte. L’accord de transfert instantané garantit que les fournisseurs de services sont payés immédiatement sans avoir à soumettre de réclamations, améliorant ainsi la disponibilité du fonds de roulement. L’e-RUPI, étant un système de paiement en temps réel, devrait réduire les coûts logistiques de la prestation de services publics et améliorer la valeur marginale des fonds publics grâce à une efficacité et un impact accrus.

Début d’une révolution : bien que piloté pour des prestations de santé, l’e-RUPI peut améliorer la prestation de services dans tous les secteurs. Comme c’est la pratique aux États-Unis, en Suède et à Hong Kong, le gouvernement peut utiliser des bons pour offrir des bourses aux étudiants des écoles publiques, ou émettre des bons de compétences qui peuvent être utilisés pour payer une formation professionnelle dans des centres de compétences agréés. Les bons peuvent également être utilisés pour fournir des subventions aux engrais en utilisant des bons agricoles, que les agriculteurs éligibles peuvent échanger aux guichets spécifiés par l’État. Les chèques sociaux pourraient être un mécanisme pour fournir un bien-être public ciblé aux migrants et aux marginalisés, un besoin fortement ressenti pendant Covid-19. Le système de paiement e-RUPI peut être étendu aux programmes de sécurité sociale – pensions de vieillesse, allocations de chômage, assurances, etc.

Les bons peuvent même être utilisés pour récompenser les contribuables ; il a été prouvé que cela augmente la conformité fiscale. Comme au Japon et en Corée du Sud, le gouvernement peut émettre des bons de visite e-RUPI pour les monuments archéologiques, les parcs nationaux, les sites du patrimoine, etc. Ces mesures stimuleront la croissance dans les secteurs connexes de l’économie, en plus de générer des recettes fiscales accrues. Les gains de l’écosystème e-RUPI ne se limitent pas à la prestation de services publics. Le secteur des entreprises, dans le cadre d’obligations RSE, peut choisir de distribuer des bons de nourriture, d’hébergement ou de médicaments en utilisant l’e-RUPI.

Possibilités et défis : Le système de paiement e-RUPI peut permettre aux gouvernements centraux et étatiques de cibler efficacement leurs régimes de prestations sociales. Le gouvernement peut surveiller les niveaux d’utilisation des bons en temps réel et peut plafonner la limite du nombre maximum de transactions ou le montant maximum de remboursement par individu. En plus des cas d’utilisation potentiels, les transactions e-RUPI peuvent générer des tonnes d’informations de consommation géolocalisées, collectées via des applications de rachat et des appareils de fournisseurs de services. Ces données peuvent fournir un retour d’information aux décideurs politiques pour affiner les politiques et prendre des mesures correctives, le cas échéant. Les données en temps réel peuvent être utilisées pour analyser les modèles de consommation des services publics dans les zones reculées, les États du nord-est et les districts ambitieux afin de prendre des décisions fondées sur des données probantes. Une fois que le gouvernement cesse d’être directement impliqué dans la prestation de services, il peut se concentrer davantage sur la réalisation et le suivi des résultats de ses interventions.

Comme pour tout nouveau cadre technologique, la mise en œuvre de l’e-RUPI est parsemée de défis. Le gouvernement devrait s’assurer que la vie privée des bénéficiaires n’est pas compromise et que toutes les informations, y compris les identifiants personnels, sont cryptées. Une cellule de surveillance et d’analyse peut être mise en place pour analyser et évaluer simultanément la mise en œuvre et l’amélioration de l’architecture de livraison e-RUPI.

La prestation de services publics en Inde est à l’aube d’une révolution numérique. L’e-RUPI s’éloigne de l’approche technologique du « business as usual » et est conforme à l’appel du Premier ministre pour « Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas ».

Les auteurs sont des consultants, NITI Aayog

