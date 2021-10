Les chèques surprise arrivent dans 14 États

L’administration Biden et le Congrès sont toujours embourbés dans les négociations en ce moment sur le programme national du président – ​​y compris les projets de loi sur les infrastructures et les dépenses sociales qui se sont avérés trop difficiles pour que le Congrès contrôlé par les démocrates soit adopté jusqu’à présent. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de nouvelle mise à jour des chèques de relance pour quiconque espère que le gouvernement fédéral approuvera bientôt de nouveaux paiements de chèques de relance. Et il n’y aura très probablement pas de mise à jour dans ce sens pour le reste de cette année. Mais y a-t-il de nouvelles options de contrôle de relance d’État dont vous devez être informé ?

Les États de tout le pays se sont intensifiés ces derniers mois pour proposer leurs propres chèques de relance. Dans le post ci-dessous, nous allons passer en revue certains de ces efforts. Ils varient, bien sûr, en fonction de l’emplacement et de leurs objectifs. Quoi qu’il en soit, cependant, ils rappellent que les chèques de relance continuent de circuler à un rythme extraordinaire aux États-Unis.

Les États donnent des chèques de relance aux enseignants

Les États figurant sur cette liste complète affectent des contrôles de relance à toutes sortes de destinataires, pour toutes sortes de raisons. Plusieurs d’entre eux ont décidé d’orienter les paiements directement vers les enseignants. En récompense, bien sûr, de tout ce que les enseignants ont traversé pendant la pandémie de coronavirus. Oklahoma, par exemple, a alloué 13 millions de dollars en financement fédéral pour payer les futurs enseignants, tandis que Michigan donne 500 $ en primes de risque aux enseignants.

Dans Floride et Géorgie, les enseignants et les administrateurs reçoivent des chèques de 1 000 $. La Géorgie donne également des chèques de 500 $ aux enseignants à temps partiel, tandis que Tennessee distribue également 1 000 $ aux enseignants à titre de prime de risque.

L’argent est disponible pour les Américains pendant la pandémie via plusieurs programmes et contrôles de relance. Source de l’image : SkyLine/Adobe

Des chèques ciblant spécifiquement les familles

Les efforts de contrôle de stimulation dans quelques États supplémentaires, quant à eux, se concentrent spécifiquement sur les familles. Ils comprennent:

Missouri: Ici, les familles avec enfants ont droit à une subvention temporaire destinée à compenser les frais de garde d’enfants.

New Hampshire: Les familles de trois personnes sans revenu peuvent obtenir 1 086 $.

Mise à jour du contrôle de stimulation pour d’autres états

L’un des efforts les plus médiatisés au niveau de l’État dans ce sens concerne le Californie programme de paiement de relance connu sous le nom de Golden State Stimulus II. Ce programme envoie un paiement de relance à des millions de résidents californiens. Généralement pour 600 $, mais les familles avec enfants admissibles peuvent obtenir 500 $ supplémentaires (pour un total de 1 100 $).

Le reste de la liste ci-dessous comprend les États envoyant des chèques à tout le monde, des bénéficiaires à faible revenu aux étudiants en passant par les chômeurs qui réintègrent le marché du travail.

Arizona: Grâce à son programme de retour au travail, l’Arizona offre des paiements uniques de 1 000 $ aux chômeurs qui retournent au travail à temps partiel et de 2 000 $ aux chômeurs qui retournent au travail à temps plein. Dans le même sens, Connecticut a également un plan de retour au travail offrant 1 000 $ aux candidats qui réintègrent le marché du travail après huit semaines de chômage.

Idaho: L’Idaho a envoyé 645 000 remboursements d’impôts ponctuels totalisant 169 millions de dollars jusqu’à présent cette année. Le rabais moyen a totalisé 248 $.

Minnesota: Environ 116 000 résidents sont admissibles à un chèque de 1 200 $.

Nouveau Mexique: Ici, les ménages à faible revenu qui n’ont pas obtenu de fonds pandémiques fédéraux sont éligibles aux chèques de relance de l’État. Ce groupe comprend les résidents sans papiers, et ils peuvent obtenir un paiement d’urgence unique de 750 $.

Ohio: Ohio State a mis de côté 46 millions de dollars pour soutenir les étudiants sous forme de bourses.