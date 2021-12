Les chercheurs de l’IIT Madras améliorent les appareils fonctionnels portables pour les malentendants avec les dernières technologies

Les chercheurs de l’Institut indien de technologie (IIT) de Madras améliorent les appareils portables déjà développés avec les dernières technologies qui aideront les personnes malentendantes et handicapées motrices à communiquer de manière indépendante et à améliorer leur qualité de vie. Ces capteurs portables comprendront les dernières technologies de capteurs utilisées dans l’Internet des objets. Sony Pictures Networks India (SPNI) soutient ces projets à l’IIT Madras à travers ses initiatives RSE. Les dispositifs sont développés par le Center for Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (CREATE), une initiative multidisciplinaire de recherche translationnelle et d’éducation de l’IIT Madras.

Soulignant la nécessité d’un développement local d’appareils fonctionnels, Anil Prabhakar, directeur de CREATE-IIT Madras, et du corps professoral du département de génie électrique de l’IIT Madras, a déclaré : qu’il s’agit d’un appareil abordable pour ses fonctionnalités de base. L’avancée de la technologie et l’avènement et la disponibilité de microcontrôleurs et de capteurs à faible coût nous permettent de proposer cet appareil unique à faible coût.

Les deux grands projets développés par CREATE sont ‘Vibe’ et iGest’ pour les malentendants et pour les personnes handicapées moteur, respectivement. Les deux appareils sont des systèmes intégrés qui apporteront les derniers développements de l’IoT et du ML aux appareils d’assistance portables. Ces appareils portables auront des batteries rechargeables et communiqueront avec un téléphone mobile via Bluetooth.

Vibe est un appareil portable qui vibre pour les sons acoustiques autour d’une personne malentendante. Il présente une multitude de modèles sonores qui sont reconnus à l’aide d’un microphone et de modules de reconnaissance vocale. Vibe alertera les malentendants sur un son spécifique tel qu’une sonnette, une alarme ou un enfant qui pleure. Il sera compact et portable comme une montre.

iGest fonctionnera comme un dispositif de communication alternatif et augmentatif pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale. Il reconnaîtra les gestes des personnes ayant une motricité limitée et les convertira en sortie audio via un smartphone.