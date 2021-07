Les chercheurs disent que les données d’Apple Watch pourraient ne pas être fiables pour les études sur la santé en raison de « boîtes noires »

Apple Watch a introduit une multitude d’avantages pour la santé au cours des six dernières années, notamment la surveillance de la santé cardiaque / des lectures ECG, la détection des chutes, l’oxygène dans le sang, le suivi de l’exercice et est devenu plus largement utilisé dans les études sur la santé. Cependant, des chercheurs de Harvard et de l’Université du Michigan ont maintenant partagé leurs inquiétudes concernant le fait de s’appuyer sur Apple Watch pour des études avec les algorithmes du portable créant des « boîtes noires ».

Rapporté par The Verge, JP Onnela, professeur agrégé de biostatistique, a détaillé les problèmes potentiels liés à l’utilisation d’Apple Watch pour des études de recherche. Le cas particulier qu’il a examiné concernait les données de variabilité de la fréquence cardiaque collectées par Apple Watch, les trouvant incohérentes, et pense que la cause pourrait également avoir un impact sur d’autres études.

La préoccupation dépend de la façon dont Apple met à jour les algorithmes de son portable au fil du temps, ce qui signifie que “les données de la même période peuvent changer sans avertissement”.

« Ces algorithmes sont ce que nous appellerions des boîtes noires, ils ne sont pas transparents. Il est donc impossible de savoir ce qu’ils contiennent », a déclaré à The Verge JP Onnela, professeur agrégé de biostatistique à la Harvard TH Chan School of Public Health et développeur de la plate-forme de données open source Beiwe.

Des appareils comme Apple Watch sont connus pour exporter des informations uniquement après avoir été traités par des filtres algorithmiques, ce qui peut être problématique pour la « science reproductible ». C’est pourquoi Onnela s’en tient généralement aux appareils de recherche pour les études qui produisent des données brutes, mais il souhaitait en savoir plus sur l’utilisation d’Apple Watch dans une étude à venir et sur l’importance des problèmes de données potentiels.

Ainsi, ils ont vérifié les données de fréquence cardiaque que son collaborateur Hassan Dawood, chercheur au Brigham and Women’s Hospital, a exportées depuis son Apple Watch. Dawood a exporté ses données quotidiennes de variabilité de la fréquence cardiaque à deux reprises : une fois le 5 septembre 2020 et une deuxième fois le 15 avril 2021. Pour l’expérience, ils ont examiné les données collectées au cours de la même période, de début décembre 2018 à septembre 2020.

Onnela était prête à voir certaines différences dans les mêmes données exportées à deux moments différents. Et leurs moyennes ont fini par être similaires à 52 contre 55, cependant, les variances ont montré de grandes différences à 1240 contre 572 et les mêmes données avaient également une corrélation linéaire de Pearson relativement faible de 0,67.

Onnela a expliqué plus dans un article de blog :

Pour être clair, ces données couvrent la même plage de dates, elles doivent donc être identiques. En fait, leurs moyennes sont très similaires, 52 contre 55 pour la première et la deuxième exportation, respectivement, mais leurs variances sont très différentes : 1240 contre 572. Pour mieux comprendre cela, j’ai fait un nuage de points des valeurs d’une série temporelle contre l’autre. La ligne d’identité en pointillé est l’endroit où nous aimerions voir les points tomber s’ils étaient identiques, comme nous l’espérons. Au lieu de cela, il y a beaucoup de dispersion dans les données, et leur coefficient de corrélation linéaire de Pearson n’est que de 0,67. Ce n’est pas une corrélation très élevée.

Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un exemple informel de données Apple Watch et non d’une étude de recherche, mais cela suffisait quand même à inquiéter Onnela.

S’adressant à The Verge, Onnela a également utilisé l’exemple du suivi du poids corporel comme étant affecté par les problèmes d’algorithme changeant. Mais tout dépend probablement du type d’utilisation :

Pour quelqu’un qui n’a qu’un intérêt occasionnel dans le suivi de sa santé, cela peut être bien – les différences ne seront pas majeures. Mais dans la recherche, la cohérence compte. « C’est le problème », dit-il.

Olivia Walch, chercheuse sur le sommeil à l’Université du Michigan, a parlé de cette validation de l’utilisation d’appareils fournissant des données brutes :

« C’est une validation, car je suis dans ma petite boîte à savon sur les données brutes, et c’est bien d’avoir un exemple concret où cela compte vraiment », dit-elle.

Un autre point intéressant concernant la fiabilité des données est que différents participants à l’étude portent des montres intelligentes dotées de logiciels et d’algorithmes différents.

Les algorithmes en constante évolution rendent presque prohibitif l’utilisation de vêtements commerciaux pour la recherche sur le sommeil, explique Walch. Les études du sommeil coûtent déjà cher. « Allez-vous pouvoir attacher quatre FitBits à quelqu’un, chacun exécutant une version différente du logiciel, puis les comparer ? Probablement pas.” … Quelqu’un pourrait, par exemple, mener une étude à l’aide d’un appareil portable et arriver à une conclusion sur la façon dont les habitudes de sommeil des gens ont changé en fonction des ajustements de leur environnement. Mais cette conclusion pourrait n’être vraie qu’avec cette version particulière du logiciel du portable. “Peut-être que vous obtiendriez un résultat complètement différent si vous utilisiez simplement un modèle différent”, dit Walch.

Cependant, Walch a déclaré que rechercher des tendances plus larges à une « échelle macro » peut toujours être utile avec des appareils portables comme Apple Watch :

“Si vous vous souciez de choses à cette échelle macro, vous pouvez passer l’appel que vous continuerez à utiliser l’appareil”, explique Walch. Mais si la variabilité spécifique de la fréquence cardiaque calculée chaque jour est importante pour une étude, il peut être plus risqué de s’appuyer sur l’Apple Watch, dit-elle. “Cela devrait faire réfléchir les gens sur l’utilisation de certains appareils portables, si le tapis risque d’être arraché sous leurs pieds.”

Apple n’a pas répondu à The Verge pour un commentaire sur le problème.

