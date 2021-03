Les chercheurs nomment les insectes nouvellement découverts d’après un Pokémon légendaire

Image : Niantic

Deux entomologistes ont décidé de nommer leurs nouvelles espèces de coléoptères australiens récemment découvertes Binburrum articuno, Binburrum moltres, et Binburrum zapdos, ramenant Pokémon à ce qui a inspiré la série de jeux vidéo à succès.

Dans le monde de la recherche scientifique, ceux qui travaillent dur pour fournir de nouvelles découvertes peuvent également les nommer, et dans le cas de l’entomologie de l’Université de l’Est du Nouveau-Mexique. le professeur Darren Pollock et le doctorat de l’Université nationale australienne. l’étudiant Yun Hsiao, cela signifiait immortaliser leurs dernières découvertes de coléoptères en utilisant les noms de trois des oiseaux les plus célèbres et les plus puissants de Pokémon.

«J’ai fait la connaissance d’un étudiant en entomologie taïwanais du nom de Yun Hsiao il y a environ 5 ou 6 ans», a déclaré Pollock à la presse de l’Université de l’Est du Nouveau-Mexique. dans une interview la semaine dernière. «Quand il a pris contact avec moi pour la première fois, il était très évident qu’il connaissait son (scarabée) et était très enthousiaste à propos de certaines des mêmes choses que moi.

Au cours de son doctorat. études, Pollock a découvert un nouveau genre de coléoptère qu’il a ensuite nommé « Binburrum. » Récemment, Hsiao a découvert plusieurs coléoptères différents du même genre tout en collectant des spécimens pour son propre travail. Les nouveaux coléoptères étaient si distincts que les deux ont décidé de collaborer pour les documenter et les nommer pour un article publié dans The Canadian Entomologist.

«Le choix d’un nom pour une nouvelle espèce n’est pas anodin; il doit être différent de toute autre espèce décrite », a déclaré Pollock. «L’un des moyens d’y parvenir est de se faire un nom que personne n’aurait jamais imaginé auparavant.»

Il continua:

Yun dit qu’il était un aspirant entraîneur de Pokémon quand il était jeune, et donc, en raison de la rareté des spécimens des trois nouvelles espèces, il a suggéré que nous les nommions d’après les trois Pokémon oiseaux légendaires. Naturellement, je pensais que c’était une excellente idée, et donc, les nouvelles espèces qui ont été dévoilées au monde en 2020 sont Binburrum articuno, Binburrum moltres et Binburrum zapdos – tous avec Hsiao et Pollock comme auteurs. Nous avons déjà prévu de décrire plus de nouvelles espèces de ce genre qui sont apparues depuis que nous avons terminé l’article, avec peut-être plus de noms de Pokémon.

La grande ironie ici est que le Pokémon la série s’est elle-même en partie inspirée par la collecte d’insectes. Co-fondateur de Game Freak et Pokémon réalisateur Satoshi Tajiri était célèbre pour les insectes qui grandissaient que ses camarades de classe l’ont surnommé «M. Punaise. » Inspiré par son amour d’enfance pour la collecte d’insectes et sa passion ultérieure pour les jeux vidéo, Tajiri a finalement eu l’idée d’un jeu Game Boy où les joueurs pourraient collecter des créatures et les combattre les uns contre les autres. Six ans plus tard, Pokémon Rouge et Vert ont été libérés.

Maintenant, la vie imite l’art et les noms de ses créatures sont utilisés pour mieux cataloguer la faune dans le monde réel.