Les chercheurs ont découvert une nouvelle façon dont les iPhones et les montres Apple peuvent sauver des vies – .

L’Apple Watch est souvent reconnue pour avoir sauvé des vies. Ce sont généralement les capteurs cardiaques qui surveillent passivement l’activité cardiaque qui déclenchent des avertissements, conduisant à des découvertes qui sauvent des vies. Le portable peut également détecter les chutes, et certains modèles ont la capacité de prendre des lectures ECG. Même les fonctionnalités de base de l’Apple Watch peuvent sauver des vies – plus récemment, une personne qui est tombée dans un lac gelé a utilisé Siri sur la montre pour appeler le 911.

Par ailleurs, la montre fait partie de divers programmes de recherche en santé qui s’appuient sur ses multiples capteurs pour suivre les conditions médicales d’une manière qui n’était pas possible auparavant. Et maintenant, une équipe de chercheurs de l’Université de Stanford a conçu une nouvelle utilisation de l’Apple Watch et de l’iPhone qui pourrait sauver la vie d’un plus grand nombre de personnes. Les appareils ont été utilisés pour mesurer passivement la fragilité des patients souffrant de diverses formes de maladies cardiovasculaires. Les informations qui en résultent pourraient aider à déterminer le meilleur plan d’action chez les personnes qui ont besoin de chirurgies cardiovasculaires afin de garantir le meilleur résultat possible. Les mêmes données de santé pourraient également être utilisées pour le suivi des patients à distance après les procédures.

La capacité fonctionnelle des patients et la fragilité sont régulièrement mesurées en milieu clinique à l’aide d’un test appelé test de marche de 6 minutes (6MWT). Les chercheurs ont donné à 110 participants un iPhone 7 et une Apple Watch 3 pour effectuer le même test 6MWT à domicile et en clinique. Les utilisateurs n’avaient rien de spécial à faire, car les appareils pouvaient compter les distances et le nombre de pas effectués via l’application VascTrac.

L’application a collecté le nombre total de pas effectués chaque jour, le nombre de pas parcourus sans s’arrêter pendant plus d’une minute et la distance totale parcourue par jour. Les données étaient collectées en continu tant que le patient avait soit l’iPhone ou la montre sur eux. Les médecins ont effectué des tests de 6MWT dans des cliniques lors de visites de suivi post-procédure fixées à intervalles réguliers, et les patients ont également effectué le 6MWT à domicile. Les volontaires ont été observés pendant 6 mois.

Captures d’écran de l’application VascTrac. Source de l’image: VascTrac via App Store

Les chercheurs ont comparé les résultats en clinique à ceux capturés à la maison. Les appareils Apple ont évalué avec précision la fragilité avec une sensibilité de 90% et une spécificité de 85% pour les tests 6MWT en clinique. Les chiffres étaient légèrement inférieurs à la maison, à 83% et 60%, respectivement. On pensait que cela était dû à des modes de vie différents à la maison, qui présentent des changements de jour en jour – et parce que les patients pourraient être moins susceptibles de s’en tenir à une routine rigoureuse. Pourtant, les deux chiffres indiquent que l’iPhone et l’Apple Watch pourraient être utilisés avec des patients souffrant de diverses maladies cardiovasculaires pour mesurer à distance leur capacité fonctionnelle, en particulier avant et après les procédures cardiaques.

«Dans cette étude observationnelle longitudinale, les données d’activité passive acquises par un iPhone et une Apple Watch étaient un prédicteur précis des performances du 6MWT en clinique», ont conclu les chercheurs. «Cette découverte suggère que la fragilité et la capacité fonctionnelle pourraient être surveillées et évaluées à distance chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires, ce qui permet une surveillance plus sûre et à plus haute résolution des patients.

Les auteurs ont expliqué qu’une personne est définie comme fragile si elle parcourt moins de 300 mètres (900 pieds) lors d’un test de 6 MWT. La fragilité est un facteur de risque connu pour les résultats indésirables dans les spécialités chirurgicales, ont-ils déclaré. «Lorsqu’ils envisagent une procédure élective, les patients jugés« fragiles »seraient idéalement inscrits dans un programme de« préadaptation »pour optimiser leur nutrition et leur état fonctionnel. Dans les cas urgents, les patients jugés «fragiles» seraient invités à avoir des procédures moins risquées et moins invasives », ont-ils écrit. «Une meilleure compréhension du risque chirurgical améliore la prise de décision partagée nécessaire pour respecter les préférences des patients et les considérations de qualité de vie. La collecte de données d’activité passive sur un smartphone peut être considérée comme «l’activité en tant que signe vital» et un excellent indicateur de la fragilité avec d’excellentes valeurs prédictives négatives. »

L’iPhone et l’Apple Watch peuvent également être utilisés pour évaluer la capacité fonctionnelle des patients après une intervention chirurgicale.

Sur les 110 patients inclus dans l’étude, 85% souffraient d’hypertension, 39% de diabète, 23% de sténose aortique, 15% de fibrillation auriculaire et 4% d’insuffisance cardiaque. En outre, 109 patients étaient des hommes, car l’étude a été menée dans un hôpital VA et la moyenne moyenne était de 68,9 ans. L’IMC moyen était de 28,8, 56 patients étaient d’anciens fumeurs et 33% étaient des fumeurs actuels.

Les patients ont subi 101 procédures, dont 59 procédures artérielles périphériques (pontage ouvert, endartériectomies et procédures endovasculaires) et 42 procédures cardiaques (pontage coronarien, remplacement de la valve transaortique, intervention coronarienne percutanée, remplacement de la valve mitrale).

Alors que les conclusions indiquent que l’iPhone et l’Apple Watch peuvent être utilisés pour la surveillance passive à distance de la capacité fonctionnelle des patients souffrant de divers problèmes cardiaques, les auteurs indiquent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour affiner les conclusions. Davantage de patients devraient être inclus dans des études similaires et des cohortes plus diversifiées sont nécessaires pour tirer de meilleures conclusions. Les patients doivent également être suivis pendant une période plus longue.

Une plus grande taille d’échantillon pourrait également permettre aux chercheurs de déterminer si les interventions chirurgicales peuvent entraîner un changement significatif de l’activité physique quotidienne et de la qualité de vie. L’étude complète est disponible dans PLOS One.

