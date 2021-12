Les chercheurs trouvent un moyen de contrôler le niveau de médicament immunosuppresseur chez les patients ayant subi une greffe

Les néphrologues peuvent désormais prédire la dose de départ en utilisant le profil génétique du patient. (Image représentative)

Des médicaments immunosuppresseurs sont prescrits aux patients transplantés rénaux, cardiaques ou hépatiques pour abaisser l’immunité du corps et réduire les risques de rejet d’organe. La dose du médicament est actuellement calculée en fonction du poids corporel de la personne, ce qui peut entraîner des variations dans le niveau de médicament. La surutilisation de ces médicaments peut abaisser l’immunité du corps au-delà du besoin, provoquant des effets indésirables.

Les chercheurs du Rajiv Gandhi Center for Biotechnology (RGCB) ont maintenant mis au point une équation qui peut être utilisée pour prédire la quantité optimale de médicament qui devrait être administrée aux patients transplantés pour éviter les risques de rejet d’organe, a rapporté PTI.

Les néphrologues peuvent désormais prédire la dose de départ en utilisant le profil génétique du patient. La méthode moléculaire utilise des tests sur l’ADN des patients pour des variations spécifiques et en utilisant ce profil ainsi que le poids corporel, le chirurgien peut dériver la dose de médicament de départ optimale pour les patients, a déclaré un scientifique du RHCB travaillant sur l’équation.

L’étude menée en collaboration avec le département de néphrologie, Government Medical College, Thiruvananthapuram s’est concentrée sur le médicament immunosuppresseur tacrolimus, qui est administré à un patient transplanté rénal, cardiaque ou hépatique et l’équation dérivée est spécifique aux patients du Kerala qui subissent une transplantation rénale. , dit le scientifique.

Le professeur Chandrabhas Narayana, directeur du RGCB, a déclaré dans un communiqué que bien qu’il y ait eu des études similaires dans d’autres pays, la valeur prédictive des facteurs pharmacogénétiques identifiés était insuffisante et peu utile en clinique. Il espère que l’équation aidera beaucoup de patients.

