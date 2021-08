Les chevaux d’équitation atteignent également la gloire et meurent à Tokyo

La décision du jeune cavalier suisse Robin Godel (22 ans) pour permettre le sacrifice de son cheval Jet Set, qui s’est blessé à la patte avant lors de l’épreuve de cross-country aux Jeux, Elle a soulevé une vive polémique dans les pays d’Europe centrale, entre les critiques de la décision et les plus modérés car ils ont compris que c’était la seule solution.

Devant, en Allemagne ils annoncent le retrait de la jument Bella Rose, qu’à ses 17 ans elle se consacrera à l’élevage, retour à la maison avec l’or par équipe et l’argent individuel en dressage avec Isabell Werth comme cavalière. Bella Rose n’est pas n’importe quel cheval, mais pendant quelques années elle rivalisait directement Totilas, décédé l’année dernière à l’âge de 20 ans. Totilas, qui en son temps a été vendu pour plus de 20 millions d’euros, se trouve être l’animal le plus cher de l’histoire du sport.

La rivalité n’a pas duré longtemps, car Bella Rose s’est blessée aux sabots, et il semblait qu’il ne reviendrait pas à la compétition alors que Totilas se dirigeait vers les étalons comme l’étalon qui facturait le plus par monture, plus de 7.000 euros s’il couvrait la jument. Mais Bella Rose est réapparue, et depuis 2017, elle était au premier rang, avec les adieux prévus à Tokyo, car à 17 ans il est déjà vieux pour une retraite heureuse.

A Rio de Janeiro, 2016, la Néerlandaise Adeline Cornelisson, sortit sur la piste, salua et se retira sur le dos de Parvizal. Il a expliqué que son cheval était malade depuis quelques jours, et bien qu’il puisse éventuellement participer au concours de dressage, il ne voulait pas mettre la santé de l’animal en danger, ce qui lui a valu une formidable vague de sympathie pour elle.

À présent, la question est de décider si Jet Set pourrait être sauvé. La blessure qui a été pratiquement subie, dans la plupart des cas, est irréversible : opération difficile sur la jambe, puis un temps de récupération de plusieurs mois avec le cheval suspendu pour l’empêcher de supporter ses sabots avec l’angoisse qu’il provoque chez un animal habitué à la concurrence. La plupart des vétérinaires pensent que dans ces circonstances il vaut mieux éviter la souffrance de l’animal, et la solution de Godell, champion précoce en Suisse, qui se fait remarquer depuis ses 14 ans dans son pays est acceptée et acceptée comme bonne. .

Un cheval de ce niveau, de cette qualité et de cet âge, ne descend pas en dessous d’un demi-million d’euros, car il pourrait encore lui rester deux ans de compétition. L’investissement en lui, juste pour être à Tokyo, ne descend pas en dessous de 50 000 euros pour trois semaines à Tokyo, sans compter les dépenses des aides, psychologue et vétérinaire, et bien que tous ces animaux d’élite soient assurés, les propriétaires perdent de l’argent avec le sacrifice. Cependant, dans les prochains jours, les résultats de l’autopsie demandée par la Fédération internationale seront connus.