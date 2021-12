Les cheveux de Gorilla Glue Girl tombent après les avoir teints en brun

Lire du contenu vidéo

« Gorilla Glue Girl » a plus de problèmes avec ses cheveux … elle perd des mèches en touffes après avoir utilisé un tas de produits chimiques pour changer la couleur de ses cheveux.

Brun Tessica dit que les problèmes ont fait leur apparition après avoir essayé de se teindre les cheveux en brun … et maintenant elle voit ses cheveux tomber et documente à nouveau sa saga pour les réseaux sociaux.

le gérant de Tessica, Gina Rodriguez, raconte TMZ … Tessica s’est teint les cheveux en brun il y a deux jours, et maintenant elle devra peut-être se raser la tête parce que ses cheveux sont comme des élastiques et qu’ils ressortent quand elle utilise un peigne.

On nous dit que Tessica utilise généralement des perruques pour différents looks, mais cette fois, elle voulait essayer la teinture pour les cheveux parce qu’elle avait remarqué des cheveux gris qui arrivaient.

La teinture pour les cheveux n’a pas été faite par des professionnels… on nous a dit que Tessica avait utilisé une teinture en boîte dans un magasin local et qu’elle savait que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle a ressenti une sensation de brûlure et que des parties de son cuir chevelu sont exposées.

Rappelez-vous… Tessica est devenue virale plus tôt cette année après avoir remplacé par erreur l’adhésif en spray Gorilla Glue pour son fixatif normal… voyage aux urgences et réparations chirurgicales.

Il semble que les cheveux de Tessica ne soient pas encore assez forts pour être teints après la débâcle de la Gorilla Glue.