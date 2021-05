Les cheveux de Kurt Cobain se vendent 14000 $ aux enchères

Six brins de Kurt Cobainles cheveux ont été vendus pour 14 145 $ dans le cadre de Enchères emblématiques‘ “La vente aux enchères de musique incroyable”, qui comprenait également des souvenirs musicaux personnels, mis en scène ou signés de Cobain et NIRVANA, aussi bien que LES BEATLES, Bob Dylan, Eric Clapton, LED ZEPPELIN et plus.

Concernant comment Cobainles cheveux de sa tête ont fini en sa possession, Enchères emblématiques a déclaré: “Cet artefact unique en son genre est entièrement nouveau sur le marché et est accompagné d’une lignée de provenance impeccable comprenant des photos de Kurt posant avec la femme qui a coupé ces cheveux, ciseaux à la main, et une photo fantastique des cheveux en train d’être coupés! L’heureux ami qui a coupé le NIRVANA les serrures blondes emblématiques de l’homme du front étaient un des premiers confident, Tessa Osbourne, qui s’est coupé les cheveux en 1989 – bien avant son ‘Ça ne fait rien’ percée – lors de la ‘Eau de Javel’ visiter. Tessa a présenté la serrure originale à l’artiste de Seattle Nicole DePolo comme un cadeau sincère après Kurtest de passage, et elle a fourni le sac original avec une note de provenance manuscrite, 29/10/89: Tess Couper Kurt‘s cheveux à Birmingham, Angleterre, 27 Holy Rd., Handsworth, Birmingham B202BU. »”

Un affidavit de provenance de deux pages signé par DePolo à propos de CobainLes cheveux de ce dernier se lit en partie: “Tessa avoir connu Kurt en Angleterre, et ils avaient traîné pendant la ‘Eau de Javel’ Visiter. NIRVANA avait cassé en Angleterre d’abord, et elle devait avoir le sentiment que Kurt deviendrait une force musicale. Quand il s’agissait de Kurt, Tessa était un peu comme quoi Astrid Kirchherr avait été à LES BEATLES – la femme qui lui avait donné sa coupe de cheveux emblématique. Elle avait même une série de photos pour le prouver: un instantané d’elle et Kurt avec de longs cheveux ébouriffés alors qu’elle tenait une paire de ciseaux en hauteur, puis un coup de ciseaux traversant environ 7 “de cheveux. Le reste était de l’histoire. Kurt était connue pour son pageboy blond blanchi, et elle lui avait offert son premier en octobre 1989, juste avant que son image ne commence à circuler à travers le monde. “

Une partie du produit de l’enchère bénéficiera Nation vivantede Nation de l’équipage, un fonds de secours mondial pour aider les travailleurs d’équipes de musique live touchés négativement par la pandémie de coronavirus.

Après le lancement Nation de l’équipage il y a plus d’un an, Nation vivante a contribué un don initial de 5 millions de dollars pour aider à soutenir les équipes de concerts à travers le monde. Il correspondrait alors aux 5 millions de dollars suivants donnés par les artistes, les fans et les employés dollar pour dollar. Depuis, il a largement dépassé cet objectif initial en collectant 18 millions de dollars dans le cadre d’un effort mondial qui a aidé environ 15 000 membres d’équipage dans plus de 40 pays et dans les 50 États.

