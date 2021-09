Les cheveux de Nicole Richie sont en feu dans une vidéo effrayante de la fête d’anniversaire

in

Arrêter de tomber et rouler! Nicole Richiele 40e anniversaire de s’est enfui en fumée.

Le mardi 21 septembre, la personnalité de la télévision et la créatrice de House of Harlow ont partagé des images du moment alarmant où ses cheveux ont pris feu alors qu’elle soufflait ses bougies d’anniversaire.

Dans la vidéo Instagram, que vous pouvez consulter ci-dessous, les proches de Nicole ont applaudi alors qu’elle se penchait sur son gâteau pour faire un vœu et éteindre les flammes. Soudain, le feu des bougies a englouti les extrémités de ses boucles et la fille d’anniversaire (c’est compréhensible) a crié de terreur. On voit alors une amie tendre la main pour éteindre le feu avec sa main.

Malgré la peur, il semble que l’actrice de Great News se soit rapidement remise de l’incident, sous-titrant son message : “Eh bien… jusqu’à présent, 40 est [fire emoji]. “

Mari Joël fou le mettre parfaitement quand il a volé une ligne de la co-star de Nicole’s The Simple Life Paris Hilton et a commenté, “C’est chaud.”