Les Chicago Bulls arrachent les coutures à Luka Doncic et ses Mavs

Victorai de Chicago Bulls en vue de Les francs-tireurs de Dallas 117-107 au United Center dans un duel où les Ilinois ont une nouvelle fois montré leur force avec un jeu de chorale et une belle défense sur Luka doncic. Zach LaVine a été le meilleur marqueur avec 23 points. Lonzo Ball a terminé le match avec 21 points, Nikola Vucevic avec 18 points, DeMar DeRozan avec 17 et Alex Caruso avec 16 et 6 interceptions. Sur les Mavs, Doncic a été horrible sur le coup (6 sur 18). Il a terminé avec 20 points et -20 avec lui sur le terrain. Krsitaps Porzingis a été le meilleur avec 22 points et 12 rebonds.

