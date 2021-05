Les Chicago Bulls battent les Milwaukee Bucks (118-112)

17 mai 2021 à 05:54 CEST

Chicago Bulls a réussi à gagner à domicile contre Bucks de Milwaukee 118-112 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Chicago Bulls ont subi une défaite à l’extérieur contre Filets de Brooklyn 105-91, tandis que les Milwaukee Bucks ont gagné à domicile pour chaleur de Miami par 122-108. Chicago BullsAprès le match, il est pour l’instant hors des Play-offs avec 31 matchs gagnés sur 72 joués. Pour sa part, Bucks de Milwaukee continue aux barrages avec 46 matchs gagnés sur 72 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au premier quart-temps, il y a eu des alternances dans la lumière, en fait, les locaux ont réalisé un partiel 12-2 au cours du quart, même si à la fin l’équipe locale a fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 33-23. Plus tard, le deuxième trimestre a également été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 22-31. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 55-54 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Chicago Bulls a augmenté sa différence, avait une différence maximale de neuf points (68-59) jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 36-31 (91-85). Enfin, au cours du dernier quart, l’équipe locale a maintenu sa différence et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 27-27. Enfin, le match s’est conclu sur un résultat final de 118-112 pour les locaux.

Le triomphe de Chicago Bulls il était dû en partie grâce à 20 points, trois passes décisives et sept rebonds de Thaddeus Young et les 19 points, cinq passes et cinq rebonds de Coby blanc. Les 34 points et 14 rebonds de Jordanie nwora et les 23 points, sept passes et trois rebonds de Jeff Teague ils n’étaient pas assez pour Bucks de Milwaukee pourrait gagner la partie.