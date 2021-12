Les Chicago Bulls dépassent le MVP de la saison et continuent de rêver grand en NBA

Chicago Bulls poursuit sa trajectoire ascendante et imparable en cette saison NBA 2021/22. La franchise de l’Illinois est dans une forme exceptionnelle, et ce matin, sans DeMar DeRozan, elle a signé sa quatrième victoire d’affilée (la 17e du parcours pour les huit seules défaites).

Les Bulls l’ont fait contre les Denver Nuggets de Nikola Jokic, le MVP NBA, et par un score de 97-109. Les responsables de la destruction de la défense du Colorado n’ont été autres que Lonzo Ball (20-10-4), Zach LaVine (32 points et huit passes) et Nikola Vucevic (20 points et 10 rebonds). Le triple-double de 17 points, 12 rebonds et 15 passes décisives de Jokic n’a été d’aucune utilité.

Zach ouvre la voie – 32 points | 13-23 FG | 8 passes décisives pic.twitter.com/QNU8QLHHx0 – Chicago Bulls (@chicagobulls) 7 décembre 2021