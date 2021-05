Les Chicago Bulls l’emportent 96-108 contre les Detroit Pistons

Chicago Bulls a été imposé à Pistons de Detroit loin 96-108 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec Philadelphie 76ers 118-104, complétant une séquence de quatre défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Celtics de Boston 121-99, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre victoires consécutives. Pour le moment Chicago Bulls serait exclu des play-offs avec 29 matchs gagnés sur 68 joués, tandis que Pistons de DetroitAprès le match, il resterait en dehors des positions Play-off pour l’instant avec 20 victoires en 69 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Chicago Bulls était le principal dominateur, a augmenté la différence à un maximum de 10 points (8-18) et a conclu avec un résultat de 18-28. Plus tard, au deuxième trimestre Chicago Bulls il a augmenté sa différence et a eu une différence maximale de 21 points (36-57) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 21-29. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 39 à 57 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de Pistons de Detroit Ils ont réduit les distances sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 29-26 et un total de 68-83. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a également réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 28-25. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat 96-108 en faveur de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, les actions de Nikola Vucevic Oui Zach Lavine, qui a obtenu 29 points, deux passes et 16 rebonds et 30 points, six passes et trois rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Killian Hayes Oui Saddiq bey pour leurs interventions pendant le match, avec 21 points, huit passes et sept rebonds et 20 points, une passe et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain duel de Chicago Bulls sera contre Filets de Brooklyn dans le United Center, tandis que le prochain rival de Pistons de Detroit sera Minnesota Timberwolves, avec lequel vous verrez les visages dans le Little Caesars Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.