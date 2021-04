Les Chicago Bulls remportent la victoire sur les Brooklyn Nets 115-107

04/04/2021 à 22:50 CEST

Chicago Bulls a gagné à la maison Filets de Brooklyn par 115-107 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Chicago Bulls ont perdu à l’extérieur contre Jazz de l’Utah par 113-106. De leur côté, les Brooklyn Nets battent à domicile Charlotte frelons par 111-89. Chicago Bulls, après le match, il reste pour le moment hors Play-offs avec 20 matchs gagnés sur 48 joués, tandis que Filets de Brooklyn parvient à rester en play-off avec 34 matchs gagnés sur 50 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a été mené par l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2 et a continué à gagner par neuf points (10-19) et a terminé avec un 25-28. Après cela, au deuxième quart il y a eu des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 32-18. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 57 à 46 points avant la pause.

Au troisième trimestre Chicago Bulls il a réussi à se distancer dans la lumière, a eu une différence maximale de 18 points (74-56) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-26 et un total de 89-72. Enfin, au cours du dernier quart, les visiteurs ont réduit les écarts, en fait, ils ont réalisé un partiel de 11-2, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 26-35. Après tout cela, le match s’est conclu sur un résultat final de 115-107 pour les locaux.

De plus, les joueurs de Chicago Bulls qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Nikola Vucevic et Zach Lavine, qui a récolté 22 points, deux passes et 13 rebonds et 25 points, cinq passes et trois rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Kyrie Irving et Jeff Green pour ses interventions pendant le match, avec 24 points, 15 passes et deux rebonds et 21 points, deux passes et un rebond respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match Chicago Bulls jouera contre Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. Pour sa part, Filets de Brooklyn va affronter New York Knicks dans le Centre Barclays. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.