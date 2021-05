Les Chicago Bulls seraient intéressés par Bradley Beal ⋆ .

Les espoirs des séries éliminatoires des Chicago Bulls ont pris fin avec leur défaite contre les Nets mardi soir. Avant une diapositive pour terminer l’année, les Bulls ont été considérés comme un verrou pour se retrouver dans le tournoi de play-in, mais n’ont pas pu ramasser les pièces après avoir échoué à trouver la chimie avec beaucoup de pièces mobiles en cours avec leur alignement. toute l’année.

Cela étant dit, il semble que les fans des Bulls aient des raisons d’être optimistes. Billy Donovan a fait un travail solide avec certaines des jeunes pièces de l’équipe, et Arturas Karnisovas cherchera maintenant à construire autour des joueurs qu’il décide de garder.

Dans un sac postal de fin d’année (en quelque sorte), les Bulls ont battu le journaliste KC Johnson, qui a demandé à un fan si le front office des Bulls prévoyait de cibler un petit attaquant en agence libre. Johnson a répondu que l’équipe s’intéressait à la star des Wizards, Bradley Beal, lorsqu’il arrivera sur le marché en 2022.

«Je m’attends à beaucoup de changements cette intersaison. Mais je ne serais pas non plus surpris de voir les Bulls essayer de travailler leurs livres afin qu’ils aient un espace de plafond significatif en 2022. Il y a déjà des discussions spéculatives autour de la ligue – l’accent sur la spéculation – que Bradley Beal pourrait être une cible. Je suppose que c’est en grande partie à cause de sa relation avec Donovan. C’est spéculatif pour de nombreuses raisons, dont la moindre n’est pas qu’il n’y a aucune garantie que Beal sera alors un agent libre. Il possède une option de joueur pour 2022-2023. Mais il serait une pièce intrigante aux côtés de LaVine et Vučević, » KC Johnson a déclaré dans sa chronique.