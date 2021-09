Les Chicago Bulls seront-ils la bonne surprise de la saison NBA ?

Une nouvelle saison NBA se profile à l’horizon pour la meilleure ligue de basket-ball de la planète. À quelques semaines seulement du coup d’envoi d’une nouvelle campagne de l’élite américaine du basket-ball, de nombreuses équipes ont déjà effectué autant de mouvements que possible dans leur équipe.

Logiquement, il reste encore une série de transferts importants qui vont redessiner les composantes des différentes franchises de la ligue, mais la base de nombreuses équipes est déjà définie et constitue l’exemple pratique de Chicago Bulls.

Bien qu’elles aient déjà été l’une des plus agréables surprises de la saison dernière, les élèves de Billy donovan Ils ont connu une excellente intersaison et sont l’un des grands candidats pour occuper une place en Playoffs dans la Conférence Est, même si c’est via le Play-In.

Meilleure équipe que la saison dernière

Le premier mouvement qu’il faut analyser pour comprendre le niveau actuel des Bulls est celui effectué lors de la saison dernière, ajoutant à Nikola Vucevic comme une seconde épée de la main de Zach LaVine et profitant de la situation désastreuse de l’Orlando Magic.

Mais cet été, en plus de conserver ses deux étoiles, il a réussi à s’adjoindre des joueurs haut de gamme comme DeMar DeRozan ou Lonzo Ball, qui complète le quintette des Bulls de la meilleure des manières.

Cependant, il ne s’agit pas seulement de cela, il s’agit également d’augmenter les bénéfices de la deuxième ligne et d’ajouter des compétences dans la rotation. Et s’ils avaient réussi, notamment avec la signature d’Álex Caruso, un atout inestimable pour les Lakers de Los Angeles ces deux dernières saisons, en plus du physique et de la défense de Derrick Jones, de l’expérience et de la main de Marko Simonovic, du choix de le jeune Ayo Dosumnu au NBA Draft 2021…

Illusion à Chicago avec ces nouveaux Bulls ?