Les ChiComs ne sont pas des “amis” de Bieber, Gaga et BTS ⋆ .

Dites ce que vous voulez sur le Parti communiste chinois, mais il excelle à protéger son peuple de la musique pop démente.

Trois actes musicaux célèbres ont été supprimés des versions en streaming de HBO Max’s Friends: The Reunion pour les téléspectateurs chinois. Le groupe de K-pop BTS entièrement dépouillé du PCC, Justin Bieber et Lady Gaga ont été entièrement dépouillés de la série.

BTS, également connu sous le nom de Bangtan Boys, est un acte sud-coréen qui a mis la Chine en colère lorsque le chef du groupe a fait un commentaire lors d’un discours lié à «l’histoire de la douleur» que la Corée du Sud et les États-Unis ont partagée pendant le conflit de 1950-1953. , dans lequel les deux pays ont combattu côte à côte contre les Nord-Coréens et l’armée chinoise de Mao. Grosse erreur les garçons.

Justin Bieber a fait l’objet d’une interdiction chinoise en 2017 et s’est rapidement rendu compte que la liberté d’expression ne s’appliquait pas en Chine continentale. Au cours de sa tournée mondiale, la star a dû couper court car la Chine a publié une déclaration annonçant qu’elle ne pourrait plus jamais lui permettre de se produire là-bas. “Afin de maintenir l’ordre sur le marché chinois et de purifier l’environnement de performance chinois, il n’est pas approprié de faire venir des artistes mal élevés”, a déclaré le bureau chinois.

Lady Gaga est également bannie de Chine depuis plusieurs années maintenant. En 2016, la pop star de gauche a été ajoutée à une liste de forces étrangères hostiles après avoir eu une réunion de yoga avec le Dalaï Lama. Elle a ensuite posté une vidéo de leur interaction de 20 minutes sur sa page Facebook. La Chine occupe le Tibet depuis des décennies et, bien que Gaga et le Lama n’aient discuté que de sujets de santé mentale et de méditation, le Lama est un symbole de l’indépendance du Tibet.

Jay Z, Bon Jovi, Harrison Ford, Miley Cyrus, Gigi Hadid, Selena Gomez et Katy Perry ont également été bannis de Chine. Tout est une question de contrôle, il y a une raison pour laquelle tant de gauchistes commencent à faire pression pour le communisme. Il est beaucoup plus facile de convaincre les gens de croire à vos mensonges lorsque vous pouvez simplement censurer ce qu’ils sont capables de voir.

Malheureusement, nous ne verrons jamais l’élite inerte d’Hollywood se prononcer contre cela, car l’argent parle et la Chine en a beaucoup.