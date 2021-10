Les Chiefs de Kansas City font face à une montée raide pour profiter des espoirs des séries éliminatoires

Les Chiefs de Kansas City ont été la plus grande déception jusqu’à présent cette saison de la NFL.

Après des voyages consécutifs au Super Bowl, les Chiefs devaient au moins figurer à nouveau sur la photo du titre en 2021 avec Andy Reid et Patrick Mahomes toujours en tête. Au lieu de cela, ils se retrouvent sous .500 sept matchs dans la saison, et le doute commence à monter non seulement sur le fait d’atteindre le gros match, mais aussi s’ils peuvent même percer le champ des éliminatoires de l’AFC à sept équipes.

Les Chiefs (3-4) sont actuellement à l’extérieur, avec deux équipes de leur propre division – les Chargers de Los Angeles et les Raiders de Las Vegas – qui occupent des places. Cependant, compte tenu de la qualité des chefs depuis que Mahomes a pris le relais en 2018, il est difficile de les exclure complètement de leur fuite.

Cela devrait donner un peu d’espoir à une grande partie du public des parieurs. Chez Tipico Sportsbook, 49% de tous les contrats à terme du Super Bowl placés ont Kansas City soulevant le trophée Lombardi.

L’over/under sur le nombre de victoires avec lesquelles les Chiefs terminent est toujours à 9,5 sur Tipico, avec une cote plus longue sur l’over à -170. Le dessous peut être obtenu à +135. Les chances de -200 qu’ils participent aux séries éliminatoires sont toujours meilleures que les +150 qu’ils ne font pas, et meilleures que les Raiders à -110, même avec une fiche de 5-2.

Pour ceux qui croient encore aux Chiefs, il n’y a peut-être pas de meilleur moment que maintenant pour parier sur eux pour un rendement maximal. Mais leur calendrier restant contre des équipes avec un pourcentage de victoires combiné de .612 jette une ombre sur jusqu’où ils peuvent aller.

Les Chiefs ont déjà subi quatre défaites et jouent sept de leurs 10 derniers matchs contre des équipes de 0,500 ou mieux. Deux des trois autres matchs sont contre le rival de la division Denver Broncos, des matchs que vous pouvez difficilement supposer comme des victoires. S’ils veulent se qualifier pour les séries éliminatoires, cela doit commencer par le match de lundi contre les Giants de New York 2-5.

Tout optimisme derrière la capacité des Chiefs à renverser la vapeur provient de l’incrédulité qu’une attaque qui a été l’une des meilleures de la ligue ces dernières années n’a pas couvert les lacunes défensives de l’équipe. Même si l’offensive a parfois été décousue, elle se classe toujours au cinquième rang dans la mesure DVOA de Football Outsiders, qui mesure l’efficacité en comparant chaque jeu à une moyenne de la ligue en fonction de la situation et de l’adversaire. Seules sept équipes comptent en moyenne plus de points que les Chiefs cette saison.

Là où l’offensive a eu des ennuis, cependant, c’est avec les revirements, où les Chiefs ont le pire score de 17, cinq de plus que toute autre équipe. Les neuf interceptions de Mahomes sont déjà les deuxièmes de sa carrière, trois de moins que son sommet en carrière. C’est probablement parce qu’il a compensé le manque de meneurs de jeu de l’équipe en dehors de Tyreek Hill et Travis Kelce, et d’une défense qui l’a obligé à jouer par derrière.

Cette défense, de loin le plus gros problème de l’équipe, se classe 31e en DVOA. C’est une unité parmi les cinq dernières en verges et en points autorisés par match, et à égalité au dernier rang des sacs tout en accordant une 30e place au classement de 8,6 verges par tentative de passe malgré un blitz à un des six premiers.

Les Chiefs ont +550 chances d’atteindre le Super Bowl, toujours au troisième rang derrière les Buffalo Bills (+230) et les Baltimore Ravens (+500), mais c’est une bataille difficile à ce stade. Avant que quiconque puisse y penser, Kansas City doit d’abord traverser le calendrier le plus difficile de la NFL.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).