Les Chiefs gardent l’avance de l’AFC West avec une victoire de 22-9 sur les Broncos

La défense renaissante de Kansas City a arrêté Teddy Bridgewater et les Broncos, Daniel Sorenson a retourné une interception de 75 verges pour un touché, et les Chiefs ont battu Denver 22-9 dimanche soir pour leur cinquième victoire consécutive.

Patrick Mahomes a récolté 184 verges par la passe avec une course de touché et une interception pour les Chiefs (8-4), qui mènent maintenant les Chargers par un match et les Broncos et Raiders par deux dans leur course pour un sixième championnat consécutif de l’AFC West.

Les choses se sont détraquées pour les Broncos au début du match, lorsqu’un entraînement de 20 jeux s’est terminé par un quatrième essai raté plutôt qu’un placement facile. Et ils ne se sont pas beaucoup améliorés lorsque Bridgewater a lancé une paire d’interceptions en deuxième mi-temps, dont celle que Sorensen a sélectionnée avec 9 minutes et demie à jouer pour mettre le match à l’écart.

Bridgewater a été limité à 257 verges par la passe pour les Broncos (6-6), qui en ont perdu 12 de suite contre leur rival de longue date de l’AFC datant de la saison 2015. Javonte Williams a commencé à la place du porteur de ballon blessé Melvin Gordon III et a récolté 102 verges au sol avec un touché à la fin du quatrième quart.

Grâce à sa défense, l’entraîneur des Chiefs Andy Reid s’est amélioré à 20-3 après un laissez-passer. Le groupe autrefois décrié a arrêté Denver en quatrième position à trois reprises tout en maintenant un adversaire à moins de 10 points pour la troisième fois lors de ses quatre derniers matchs.

Les Chiefs ont dû passer toute leur semaine à travailler sur leur script offensif d’ouverture, car ils ont volé sans effort vers le bas pour un touché. Ils ont même surmonté un appel d’interférence de passe offensif avant que Mahomes ne se précipite pour le score.

Après que les Chiefs aient forcé un deuxième trois-and-out consécutif, Harrison Butker a réussi un placement de 56 verges.

C’était à peu près la dernière fois que quelqu’un a vu Mahomes and Co. pendant un certain temps.

Les Broncos ont répondu avec leur propre panier. Puis, après avoir forcé un botté de dégagement rapide, ils se sont lancés dans une odyssée de 20 parties qui les a portés sur 83 verges et mâché près de 12 minutes du deuxième quart – et n’a donné aucun point.

Denver s’est converti à deux reprises en quatrième pour garder le drive en vie, puis a réussi le tour du chapeau sur les quatrième et -2 au Kansas City 8. Williams a pris le relais et a été bourré par le secondeur Willie Gay Jr. pour un chiffre d’affaires sur les bas, le première fois depuis 2009 qu’une conduite en 20 parties d’au moins 11 minutes ne rapportait pas de points.

Ce n’était pas la fin des malheurs des Broncos. Ils sont sortis trois fois lors de leur premier entraînement de la seconde mi-temps, Bridgewater a été éliminé par Juan Thornhill lors de la suivante et Caden Sterns a rencontré le retourneur Diontae Spencer après avoir forcé Kansas City à botté de dégagement. Les Chiefs ont réussi à sauter sur le manchon pour une nouvelle série de bas.

Butker a marqué son troisième placement quelques minutes, étendant l’avance à 16-3 avec 13 minutes et demie à jouer, et Sorensen a ajouté son pick-6 quelques minutes plus tard.

BLESSURES

Broncos NT Mike Purcell était une surprise inactif avec une blessure au pouce.

Les chefs CB Chris Lammons sont partis en fin de première mi-temps avec une blessure à la cheville.

SUIVANT

Les Broncos accueillent Detroit dimanche prochain. Les Chiefs accueillent Las Vegas le même jour.