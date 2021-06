Les chiens de garde de la liberté de la presse ne condamnent pas l’agression antifa contre un journaliste asiatique gay .

Andy Ngo est un journaliste asiatique gay, un nouveau reporter médiatique couvrant des manifestations politiques dangereuses à un moment où les crimes haineux anti-asiatiques sont en augmentation.

Ainsi, lorsque Ngo a déclaré avoir été agressé physiquement, encore une fois, par des antifas alors qu’il était en mission le 28 mai, on aurait pu s’attendre à une ruée des organismes de surveillance de la liberté de la presse, des droits civiques et des groupes de défense des minorités pour dénoncer l’attaque. Pensez aux éditoriaux, aux messages sur les réseaux sociaux et aux appels à la protection de tous les journalistes, en particulier ceux des groupes marginalisés, lorsqu’ils couvrent l’actualité.

Peu d’expressions de solidarité de ce type ont été exprimées, du moins pas de la part des médias grand public et des journalistes de gauche.

La police de Portland a confirmé que Ngo avait été attaqué par des manifestants antifa alors qu’il rapportait de nouveaux éléments pour son récent livre, “Unmasked: Inside Antifa’s Radical Plan to Destroy Democracy”.

Plusieurs membres antifa ont appris la présence de Ngo parmi eux et l’ont agressé physiquement. Il a subi des blessures au genou et à l’abdomen et a saigné à un œil.

Cela aurait pu être pire, cependant. Après que Ngo se soit caché dans l’hôtel The Nines pour éviter d’autres blessures, “des manifestants ont frappé aux portes d’entrée de l’hôtel alors que Ngo se glissait par l’entrée arrière dans une ambulance en attente qui l’a transporté à l’hôpital”, a rapporté KOIN de Portland.

Des séquences vidéo corroborent au moins certaines des affirmations de Ngo, avec des manifestants entendus crier « racaille nazie » contre le léger journaliste.

JustTheNews.com a contacté plusieurs groupes de journalistes pour commenter l’incident, une ONG a documenté sur les réseaux sociaux en partageant des images de ses contusions, de ses coupures sanglantes et de sa méthode d’auto-préservation.

Six organisations journalistiques ont ignoré les demandes de Just the News pour répondre à l’agression de la foule :

The Poynter Institute Newsmedia Alliance The Asian-American Journalists Association Investigative Reporters and Editors American Society of Journalists and Authors Columbia Journalism Review

Freedom House, qui affirme qu’une partie de sa mission est de s’assurer que les journalistes peuvent « rendre compte librement sur des questions d’intérêt public », a répondu : « Nous n’avons rien à ajouter à l’histoire ».

Les manifestations d’Antifa ont secoué Portland par intermittence pendant au moins deux ans, causant d’importants dégâts aux bâtiments fédéraux, aux propriétés privées et aux entreprises de la région.

Ce n’est pas la première fois que des journalistes repoussent Ngo et ses tentatives de faire un reportage sur antifa.

Rolling Stone a répondu à l’attaque du mouvement extrémiste de gauche en 2019 contre Ngo, qui l’a laissé avec des lacérations au visage et une lésion cérébrale potentiellement chronique, avec cette pièce incendiaire intitulée “Comment un troll de droite a réussi à manipuler les médias grand public”.

Plus récemment, Twitter a supprimé le mot “journaliste” avant le nom de Ngo après que l’attaque du 28 mai est devenue virale sur la plate-forme de médias sociaux.

Ngo a répondu à Twitter, et à l’ensemble de la communauté journalistique, via son compte Twitter :

Mes détracteurs font cela parce qu’ils veulent enlever la seule chose sur laquelle tous les honnêtes gens s’entendent : la liberté de la presse est sacrée. Ce que l’extrême gauche définit comme « presse », ce sont ceux qui écrivent ce qu’ils approuvent. N’importe qui d’autre est un « provocateur » qui mérite intimidation et violence.

Drew Holden, un commentateur conservateur pour Fox News, The Washington Post, The Federalist et The New York Times, a déclaré que le passage à tabac de Ngo en 2019 avait déclenché une réaction différente de la presse. Même certains journalistes de gauche ont reculé devant les blessures de Ngo.

« Il y avait ce cri de ralliement : ‘Ne permettez pas que cela se produise’ », se souvient Holden.

CNN.com, par exemple, a qualifié l’attaque de 2019 de “écoeurante”, en écrivant :

Le simple fait de porter un nom qui dit que vous êtes opposé au mal, comme antifasciste, ne devrait pas nous entraîner à votre violence non provoquée et à vos tentatives inconstitutionnelles de bloquer le droit à la liberté d’expression des autres. Tout le monde, de droite comme de gauche, doit condamner et démasquer littéralement ce comportement, et non le glorifier à des fins politiques.

Jake Tapper de CNN a observé sur Twitter : « Antifa attaque régulièrement les journalistes ; c’est répréhensible.

Andrew Yang a tweeté ce message après l’attaque : « J’espère que @MrAndyNgo va bien. Les journalistes devraient pouvoir couvrir une manifestation en toute sécurité sans être pris pour cible. »

Cette fois, la réponse des journalistes est « décourageante », dit Holden, ajoutant que les deux incidents violents font partie d’une tendance plus large.

« Antifa le menace depuis longtemps de violences physiques », dit-il. L’une des raisons du changement, soupçonne-t-il, est l’antipathie croissante entre les journalistes de gauche et de droite.

«Plus les gens se considèrent comme membres d’une équipe particulière, moins ils sont susceptibles de traverser l’allée», explique Holden. « Nous ne pouvons pas être un pays qui tolère la violence contre les journalistes, quelle que soit leur affiliation politique. »

Lorsque le président Donald Trump a lancé des « menaces » humoristiques aux journalistes, l’industrie a collectivement reculé, se souvient Holden.

“C’était un gros problème, même en plaisantant”, dit-il.

L’incident de Ngo souligne un problème aussi ancien que le journalisme lui-même, la nécessité pour les gens de risquer leur sécurité personnelle pour apporter du contenu aux masses.

« Nous avons besoin de bons journalistes endurcis comme Andy pour découvrir cette information », dit-il. « La seule façon d’y parvenir, c’est lorsque les journalistes sont assurés de leur sécurité. »

Parmi les messages partagés par Ngo à la suite de l’attaque du 28 mai figuraient des photos de graffitis appelant à son exécution.